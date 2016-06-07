汇丰将重整全球银行业务 以期撙节开支

路透伦敦6月6日 - 据路透周一所见内部备忘录显示，汇丰(HSBA.L)将重整全球银行部门，以削减成本，使得该项业务更为“轻巧灵活”。

汇丰去年6月时宣布将裁减近两成员工，投行业务将缩减三分之一，以期提振获利，而重整全球银行部门即为其中的部份计划。

汇丰2月时宣布资本融资业务将并回全球银行部门，根据这项重整计划，该行即推行此次的撙节开支行动，但并未发布将裁撤的员工人数。

路透上周报导，汇丰将裁减数十个投行高阶职位。

根据全球银行业务联席主管Robin Phillips和Matthew Westerman的备忘录，这项重整包括成立一个新的企业、金融和跨国银行部门，由Philippe Henry领导。

“我们的新架构将...通过改善获利能力及提高效率，来改善股东回报，”两位主管在备忘录中称。

汇丰一名发言人证实了上述内容。

汇丰还表示，将成立新的顾问团队，把企业金融与并购执行部门合并。

汤森路透旗下IFR稍早报导称，汇丰企业金融全球主管John Crompton和并购全球主管Florian Fautz上周离开公司，此为重整计划的一部分。

IFR报导称，将有数十名基层员工因重整而离开。(完)