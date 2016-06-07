汇丰将重整全球银行业务 以期撙节开支

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦6月6日 - 据路透周一所见内部备忘录显示，汇丰(HSBA.L)将重整全球银行部门，以削减成本，使得该项业务更为“轻巧灵活”。
汇丰去年6月时宣布将裁减近两成员工，投行业务将缩减三分之一，以期提振获利，而重整全球银行部门即为其中的部份计划。
汇丰2月时宣布资本融资业务将并回全球银行部门，根据这项重整计划，该行即推行此次的撙节开支行动，但并未发布将裁撤的员工人数。
路透上周报导，汇丰将裁减数十个投行高阶职位。
根据全球银行业务联席主管Robin Phillips和Matthew Westerman的备忘录，这项重整包括成立一个新的企业、金融和跨国银行部门，由Philippe Henry领导。
“我们的新架构将...通过改善获利能力及提高效率，来改善股东回报，”两位主管在备忘录中称。
汇丰一名发言人证实了上述内容。
汇丰还表示，将成立新的顾问团队，把企业金融与并购执行部门合并。
汤森路透旗下IFR稍早报导称，汇丰企业金融全球主管John Crompton和并购全球主管Florian Fautz上周离开公司，此为重整计划的一部分。
IFR报导称，将有数十名基层员工因重整而离开。(完)
(编译 龚芳/王丽鑫；审校 李婷仪)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。