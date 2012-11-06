香港《文汇报》：汇控业绩逊预期 反映金融新形势

（11月6日社评）

正当市场以为市道好转及贷款减值损失大减有利业绩,汇控昨日公布第三季业绩,纯利却按年倒退52.16%,仅得24.98亿港元.汇控业绩差过预期,固然与正面对美国监管当局洗黑钱检控的巨额罚款有关,同时也反映了环球金融市场仍未摆脱金融海啸後的困境,消费融资淡静.虽然欧美多国先後放水救经济,但汇控业绩说明欧美复苏之路仍然漫长.面对严峻的政经挑战,汇控应扬长避短,加强在香港等高增长地区的业务及投资,以维持集团盈利能力.

欧盟早前推出无限量购债计划,加上德国法庭裁定政府签署5,000亿欧元欧洲稳定机制条约合法等,令外界认为欧债危机最差的时候已经过去.而美国近期的失业率及经济数据都有改善迹象,对汇控在区内业绩有一定提振作用.但最终结果却出乎市场预料,亚太其他地区税前利润为19.05亿美元,跌5.1%;北美洲及欧洲则录得税前亏损9.26亿及2.17亿美元;唯独香港业务大升39%.汇控业绩反映了环球金融的最新形势,一方面欧美经济在各国宽松政策下,虽曾出现一轮反弹,但药力一过随即打回原形,说明欧美经济仍未摆脱金融海啸後的困境.

应该看到,制约汇控业绩还有来自美国监管当局对洗黑钱的诉讼.为此,汇控在第二季业绩发布时已作出了大额拨备,但这次继续要额外提拨8亿美元应付.目前汇控当局仍在与美国当局商讨,汇控倘若败诉,将要承担巨额的罚款以及没收全部款项,对集团的财政影响将极为巨大.汇控洗黑钱如果属实,固然应承担责任,但事件亦反映美国监管当局在金融海啸後,对於金融行业的监管不断收紧,过去一些灰色地带的金融活动随时受到检控.

面对欧美经济沉痾难起,美国监管打击愈趋严厉的新形势,不但对汇控等国际银行经营带来挑战,而且也令全球经济复苏增添不明朗因素.汇控应重新调整发展策略,加强香港的经营业务,不但不应减少香港业务的人手,更应增加投资及员工,以抵消欧美业绩的倒退.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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