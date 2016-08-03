焦点：汇控上半年获利下降近三分之一 但股票回购计划安抚投资者

图为香港一家汇丰分支外的公司logo。 REUTERS/Bobby Yip/File Photo

路透香港/伦敦8月3日 - 欧洲最大银行--汇丰控股(HSBA.L)周三表示，其上半年获利下降29%，略低于预估，因营收受到英国及香港核心市场经济增速放缓的打击，但汇丰宣布计划回购至多25亿美元股票令投资者欢欣鼓舞。

汇丰股价一度上涨1.9%，此前汇丰公布公司截至6月的六个月税前获利下降至97亿美元，略低于汤森路透调查分析师预估的100亿美元。之后汇丰宣布回购计划，提振股价。

尽管汇丰在关键市场的表现低迷，但仍宣布回购股票、并承诺在可预见的未来维持当前的股息水平。分析师和投资者对此表示欢迎。

汇丰在香港上市的股票周三收高1.57%至51.60港元，宣布回购计划前一度下跌1.7%。

但英国公投退出欧盟令经济前景蒙阴，而且中国增长放缓也对香港带来影响，汇丰称已决定取消股东权益报酬率(ROE)到明年底超过10%的目标。该行6月底时的ROE为7.4%。

汇丰控股还表示，将在可预见的未来一段时期继续按照当前水平进行普通股的年度派息。该承诺加上股票回购计划，在Bernstein的分析师报告中被指对汇丰近期股价有利。

但汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)在与路透的电话中表示，汇丰已经从派息计划指引中去除了“递进”一词，以反映出变得更加艰难的市况。

“人们对‘递进’普遍解读为，不管世界形势怎样变化，公司都将按季提高派息。因此，我们说汇丰承诺维持当前水平的派息，”欧智华表示。

他还在声明中称，股票回购计划显示出该行资产负债表的实力和灵活性。汇丰上个月刚刚剥离了巴西业务，作价52亿美元。

“获利下滑是意料之中的事情，而且考虑到近乎零的利率，ROE实际上也被下调了。”安本资产管理的股票业务部门主管Hugh Young说道，该公司是汇丰的大股东。

“股票回购可能比较像是在表态，就像之前小幅调高派息一样，”Young称，他同时认为管理层将持续推动必要的业务计划投资。

在利率处于历史低档、而监管成本增加之际，欧洲银行业乌云笼罩，受到获利恶化及收益下滑摇撼。

“在英国公投退欧结果出炉后...市场历经了一段时间的动荡及不确定性，这有可能持续一段时间，”欧智华在声明中称。

“我们正积极监控我们的投资组合，迅速判断有哪些面临压力的领域，不过要说那些部分将会受到冲击、以及研判冲击程度大小，目前还为时过早。”

汇丰表示，核心资本比率升至12.1%，高于12月底时的11.9%；该比率对于持续派发股息能力至为重要。汇丰指出，在出售巴西业务之后，预料第三季资本比率将进一步上升0.7个百分点。(完)