焦点：汇丰获利骤降但资本比率大幅上升 提升了派息前景

路透香港11月7日 - 汇丰控股(HSBA.L)周一公布，截止第三季末的核心资本比率跳升至13.9%，这有利于近期的派息前景，即便该公司公布的税前获利大幅下降。

核心资本率的上升提振汇丰在香港上市股票上涨，并缓解了分析师对于该公司建立资本缓冲、以维持派息的担忧。

汇丰公布截止9月30日的第三季税前获利大幅降低86%，为8.43亿美元，因为出售巴西业务亏损17亿美元，且不利的汇率波动也打击获利。

该公司今年稍早以52亿美元出售了巴西的业务。

第三季8.43亿美元的税前获利远远低于分析师平均预估的24.5亿美元。

汇丰表示，不含一次性支出，第三季经调整的税前获利成长7%，至56亿美元，受益于环球银行及资本市场(GBM)部门营收上升。投资银行隶属GBM部门。

汇丰是最晚公布第三季财报的主要英国银行。莱斯银行、巴克莱及苏格兰皇家银行(RBS)的财报皆显示出，在英国退欧公投之后的应对情况优于预期。

汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)在新闻稿中表示，由于汇丰在中国交通银行(601328.SS)的投资，在监管规定的会计处理有所变动，提高了汇丰的核心资本率。

核心资本率跳升至13.9%，高于6月底的12.1%及去年底的11.9%。

他表示，这有助于汇丰的资本管理行动，强化支持派发股息、投资业务及考虑回购股票的能力。

“这给我们提供了很大空间，以管理监管环境的持续不确定性。”

汇丰周一0514 GMT公布业绩后，其在香港上市的股票涨幅扩大至2.5%左右，港股恒生指数.HSI上涨0.6%。

Bernstein分析师在业绩公布后的报告中写道，资本比率上升应足以让汇丰明年保持派息，即便获利下降。

“对于汇丰股价的主要支持者--侧重收益率的投资人而言，这使汇丰股票在未来6-9个月内处于安全区域，”Bernstein称。由于估值高，该公司给汇丰的评级为表现不及大盘。

汇丰同时公布，8月时宣布的25亿美元股票回购计划已经完成了59%，预计在今年底或2017年初全部完成。(完)