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亚洲 | 2015年 2月 23日 星期一 17:05 BJT

英国个股：汇丰控股称对瑞士私人银行的做法十分后悔，下调ROE目标

路透伦敦2月23日 - 汇丰控股 周一公布年度获利时表示道歉，并对旗下瑞士私人银行过去的做法及违反规定十分后悔。该行的年度获利下降17%。

这家欧洲最大的银行称，最近披露其瑞士私人银行过去的做法和行为提醒它，该行还有“很多需要做的事情”。汇控私人银行被指控帮助客户逃税。

汇丰控股称将股东权益报酬率(ROE)目标下调至“10%以上”。

该公司公布2014年税前获利187亿美元，低于上年的226亿美元，也低于分析师平均预测的210亿美元。(完) (编译 王丽鑫；审校 李春喜)
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