欧股业绩：汇丰第一季获利增长4%，得益于投行营收反弹

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透伦敦5月5日 - 汇丰控股 周二公布，第一季获利增长4%，因投资银行业务营收由去年底的弱势中反弹，抵消了合规和监管成本上升的影响。
第一季的税前获利为71亿美元，远高于受访分析师的平均预测值；上年同期为68亿美元。
基本营收较上年同期增长4%，受市场业务收入增长8%的拉动。汇丰称基本营业成本同比增长6%，部分是因为合规部门的雇员增加所致。(完)
(编译 李春喜 审校 艾茂林)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。