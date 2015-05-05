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货币新闻 | 2015年 5月 5日 星期二 16:42 BJT

欧股业绩：汇丰第一季获利增长4%，得益于投行营收反弹

路透伦敦5月5日 - 汇丰控股 周二公布，第一季获利增长4%，因投资银行业务营收由去年底的弱势中反弹，抵消了合规和监管成本上升的影响。

第一季的税前获利为71亿美元，远高于受访分析师的平均预测值；上年同期为68亿美元。

基本营收较上年同期增长4%，受市场业务收入增长8%的拉动。汇丰称基本营业成本同比增长6%，部分是因为合规部门的雇员增加所致。(完)

(编译 李春喜 审校 艾茂林)

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