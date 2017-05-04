欧股业绩：汇丰控股第一季税前获利下降19%，但优于分析师预估

金属期市：伦铜持平，强势美元主导市场格局
全球最大的锡生产商--中国云南锡业股份有限公司表示，已经获得政府批准开展“加工贸易”，对海外进口的锡精矿进行加工，提炼出的精炼锡用于出口。
路透香港5月4日 - 汇丰控股周四公布第一季获利下降19%，因该行在重组后努力恢复营收。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
汇丰公布今年第一季税前获利降至50亿美元，低于上年同期的61亿美元，但高于汇丰编制的分析师估值平均值43亿美元。
汇丰称，获利下降归因于对其债务公允价值的会计处理，而且上年同期的获利包括巴西业务的经营成果。该业务已在7月售出。
第一季营收下降13%至130亿美元。汇丰控股表示，4月份完成回购10亿美元股票，之后衡量财务实力的指标--普通股一级资本比率达到14.3%。
汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)在一份声明中指出，该行已经超额完成2015年设定的风险加权资产削减目标，并将继续剥离低回报的风险加权资产。
汇丰控股的股东在上周全体股东年会上，绝大多数投票赞成欧智华再次担任董事，这是对欧智华近几年所采取的缩减规模和调整侧重点策略的肯定。
欧智华和即将离任的汇丰控股主席范智廉(Douglas Flint)自2010年上任以来，寻求放缓前任们的扩张举措，对低利率和监管增加的艰难环境作出回应。
汇丰控股2月公布的2016年全年业绩远逊于预期，受巨额资产减记和重组成本影响。(完) (编译 于春红/杜明霞；审校 张涛/王洋)
全球最大的锡生产商--中国云南锡业股份有限公司表示，已经获得政府批准开展“加工贸易”，对海外进口的锡精矿进行加工，提炼出的精炼锡用于出口。
路透首尔6月21日 - 韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo周三表示，MSCI明晟决定把中国A股纳入其全球股指之后，韩国股市可能面临最多4.3万亿韩元的资金流出。
0138GMT * 美元/离岸人民币保持强势，持于6.8200上方，未受中国A股进入MSCI明晟新兴市场指数的影响 * 美元整体呈现多头格局，美元/人民币中间价强于上日，也支撑美元 * 周三美元兑人民币中间价为6.8193元，上日为6.8096；周三开盘为6.8304 * 美元/离岸人民币迄今在6.8194-6.8246区间交投，阻力位为前高点6.8368 * 中国A股指数在获准加入MSCI明晟指数后，走势震荡(完) (编译 郑茵 审校 龚芳)