欧股业绩：汇丰控股第一季税前获利下降19%，但优于分析师预估

路透香港5月4日 - 汇丰控股周四公布第一季获利下降19%，因该行在重组后努力恢复营收。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。

汇丰公布今年第一季税前获利降至50亿美元，低于上年同期的61亿美元，但高于汇丰编制的分析师估值平均值43亿美元。

汇丰称，获利下降归因于对其债务公允价值的会计处理，而且上年同期的获利包括巴西业务的经营成果。该业务已在7月售出。

第一季营收下降13%至130亿美元。汇丰控股表示，4月份完成回购10亿美元股票，之后衡量财务实力的指标--普通股一级资本比率达到14.3%。

汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)在一份声明中指出，该行已经超额完成2015年设定的风险加权资产削减目标，并将继续剥离低回报的风险加权资产。

汇丰控股的股东在上周全体股东年会上，绝大多数投票赞成欧智华再次担任董事，这是对欧智华近几年所采取的缩减规模和调整侧重点策略的肯定。

欧智华和即将离任的汇丰控股主席范智廉(Douglas Flint)自2010年上任以来，寻求放缓前任们的扩张举措，对低利率和监管增加的艰难环境作出回应。