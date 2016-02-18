汇丰英国零售银行大多数经理今年加薪无望--消息

路透伦敦2月17日 - 熟知内情消息人士周三称，汇丰(HSBA.L)旗下英国零售银行及财富管理部门的大多数经理今年将不会获得加薪，这是该行数周以来第三度对薪资政策做出改变。

消息人士说，汇丰计划基本上是根据绩效标准给经理级员工加薪，但有约80%的经理将无法达标，所以事实上等于恢复其在1月时所宣布的薪资冻涨。

汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)曾在2月11日发给员工备忘录，称该行在接获员工反馈之后已经舍弃薪资冻涨计划。

当时欧智华称将另觅他法，实现2017年底达成大幅减少成本的目标。

“汇丰在全球都是依据绩效表现发出薪酬，并把所有地区性因素纳入考量，”汇丰一发言人周三在电邮声明稿称。(完)