路透专访：汇丰行政总裁称中国仍在推进人民币国际化进程

图中为百元面额人民币及美元纸币。 REUTERS/Jason Lee

路透伦敦6月8日 - 汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)周三表示，过去一年金融动荡导致外国投资者对中国的投资趋于谨慎，但并未损及人民币国际化的整体进程。

欧智华在参加中国首次在伦敦发行人民币主权债的活动上表示，未来几年中国银行业者将大举拓展国际市场。

他并称，和1月前一样，他对人民币国际化进程抱有信心。1月人民币大跌导致中国当局提高海外借贷成本，并遏制经香港的资金出逃。

欧智华称，“从中国央行和财政部的人士那里得知，人民币国际化的进程并未倒退。”

但他也称，人民币汇率不太可能很快实现自由浮动。

“人民币未来未必要像英镑或欧元那样浮动，”他称。

“将是有管制的浮动。类似很多国家对汇率的管理，比方说新加坡。”

过去一年中国采取了多项行动，吸引外资到大陆投资。

西方一些大型股债市指数考虑纳入在岸国债和准国债以及A股，可能带来新的资金流入潮。

在被问及去年8月中国股市及今年1月人民币汇率风暴后，主要投资者是否退避在中国大陆投资时，欧智华表示：

“股市方面是的，固定收益则没有。这更多的是资产配置决定，而不是特别因为对中国感到担忧。”

“离岸和在岸债券市场扩张速度将远快于股市。”

中国央行过去一年获得的主要经验，就是要与市场进行更为清晰的沟通。

“(人民币)要想成为广泛接受的货币，其中不可或缺的一部分就是央行需要就其行动与外界沟通，”他说，“正如我们仔细研读叶伦和卡尼等人的言论一样，我认为他们已经意识到不能只做不说，还需同时发表非常详细的评注。”

他表示，中国银行业者正“大力”进行并购，旨在扩张进入那些一些西方大银行已撤出的国际市场。

“他们是否能取代西方同行还很难预测，但我绝对认为他们将扮演更积极的角色。现在和未来几年都会如此，”欧智华称。

“回想一下日圆的发展道路以及日本银行业者在其中发挥的作用。1986年日圆实现自由浮动，正是那时候日系银行也成为国际性银行。”

“你可能认为那未取得完全成功...但我们都知道，中国已经相当仔细地研究了日本同行，所以他们应该能避免那些错误。”(完)