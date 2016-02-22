美国证监会调查汇丰 因涉嫌在亚洲聘用与官员有关系员工

旧金山联储总裁称美国经济前景不确定性跟以往基本相同
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
Reuters2月22日 -
路透香港2月22日 - 汇丰控股(HSBA.L)周一称，该公司正在配合美国证券交易委员会(SEC)的调查，涉及该公司在亚洲聘用与政府官员有关系的人员。
汇丰在财报的备注中称，收到SEC让其提供信息的各类要求。这次调查也涉及其他金融机构。
“汇丰收到SEC让其提供信息的各类要求，并正在配合SEC的调查。因此不适合做出进一步评论。”汇丰发言人Gareth Hewett对路透表示。
SEC在2013年对摩根大通在中国聘用“太子党”的做法进行了调查。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦/陈宗琦)
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透加州帕洛阿尔托1月20日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周四称，鉴于货币政策仍适度宽松，美联储应继续缓慢升息，从而使就业岗位充裕，并使通胀维持在低位。
路透1月19日 - 知情人士周四透露，保险经纪公司怡安正在进行深入谈判，欲将旗下员工福利外包子公司以近45亿美元的价格出售给投资公司Clayton Dubilier & Rice LLC。