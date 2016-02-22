美国证监会调查汇丰 因涉嫌在亚洲聘用与官员有关系员工

Reuters2月22日 -

路透香港2月22日 - 汇丰控股(HSBA.L)周一称，该公司正在配合美国证券交易委员会(SEC)的调查，涉及该公司在亚洲聘用与政府官员有关系的人员。

汇丰在财报的备注中称，收到SEC让其提供信息的各类要求。这次调查也涉及其他金融机构。

“汇丰收到SEC让其提供信息的各类要求，并正在配合SEC的调查。因此不适合做出进一步评论。”汇丰发言人Gareth Hewett对路透表示。

SEC在2013年对摩根大通在中国聘用“太子党”的做法进行了调查。(完)