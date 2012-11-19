汇丰控股正在商讨出售逾700亿港元平保股份

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
* 汇控确认正商讨出售平安保险的股份,平安H股下挫
* 据香港传媒报导指,潜在买家包括泰国正大集团
* 分析师关注汇控会否进一步出售其策略投资,包括交通银行的股份
记者 雷美珍
路透香港11月19日电---欧洲最大银行--汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)周一确认正在商讨出售价值逾700亿港元的平安保险(2318.HK)(601318.SS)股份,令後者股价受压.分析师并关注,继平保之後,汇控会否进一步出售另一项策略投资--交通银行(3328.HK)(601328.SS)的股份.
针对稍早香港《信报》指汇控计划出售平保股份的报导,汇控在联交所一份声明中称,"汇丰不时会收到第三方收购其持有资产的邀请,并确认其正在商讨当中,而有关的商讨有可能会或不会构成股份之出售."
汇控并表示,有需要或有进一步信息时,会通过公告形式向外界宣布.
受此消息影响,平保H股盘中一度挫3.5%,低探57.5港元近两月低位.
汇控於2002年及2005年斥资共127.55亿港元,购入平保共约12.328亿股H股股份,未计股息在内约10年间这批股份升值超过4倍.现时该批股份市值逾700亿港元.
瑞穗证券分析师Jim Antos估计,汇控出售平保股份,或会带来高至65亿美元的税前利润,这会有助汇控的一级核心资本充足率提升至13.6%,现时约13.1%.
自从2011年汇控集团行政总裁欧智华上场以来,汇控致力推进三年缩编重整计划,并已出售或退出共41项非核心策略业务,而在平保的投资亦被视为非核心业务.
分析师对於汇控可能出售平保的股份,并不感到意外,因为平保占汇控整体业务或者资产的比重很小,而且平保对於汇控在中国的发展帮助有限.另一方面,平保在H股上市已有8年时间,已建立起成熟的发展制度,无需再借助汇控增强自身实力.
金英证券分析师Ivan Li称,"汇丰正在出售多项非核心业务,出售平保股份亦属合理,问题是汇丰将如何处置交行的股份."
据汤森路透的资料,汇控持有交行19.9%的股份,价值约790亿港元.交行为中国第五大银行.
此前,汇控将位於香港、新加坡、阿根廷和墨西哥总资产价值12.28亿美元的一般保险业务,出售予法国安盛保险集团(AXA)(AXAF.PA)以及澳洲昆士兰保险集团(QBE)(QBE.AX);而出售越南保险商Bao Viet Holdings BVH.HM的18%股权交易,亦接近落实.
据《信报》引述消息人士称,向汇控购买平保股份的潜在买家包括泰国正大集团,但没有透露具体作价.
分析师称,汇控出售平保的股份,预料须得到中国当局的批准,故潜在合适买家选择有限.(完)
--审校 林高丽
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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