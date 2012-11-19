汇丰控股正在商讨出售逾700亿港元平保股份

* 汇控确认正商讨出售平安保险的股份,平安H股下挫

* 据香港传媒报导指,潜在买家包括泰国正大集团

* 分析师关注汇控会否进一步出售其策略投资,包括交通银行的股份

记者 雷美珍

路透香港11月19日电---欧洲最大银行--汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)周一确认正在商讨出售价值逾700亿港元的平安保险(2318.HK)(601318.SS)股份,令後者股价受压.分析师并关注,继平保之後,汇控会否进一步出售另一项策略投资--交通银行(3328.HK)(601328.SS)的股份.

针对稍早香港《信报》指汇控计划出售平保股份的报导,汇控在联交所一份声明中称,"汇丰不时会收到第三方收购其持有资产的邀请,并确认其正在商讨当中,而有关的商讨有可能会或不会构成股份之出售."

汇控并表示,有需要或有进一步信息时,会通过公告形式向外界宣布.

受此消息影响,平保H股盘中一度挫3.5%,低探57.5港元近两月低位.

汇控於2002年及2005年斥资共127.55亿港元,购入平保共约12.328亿股H股股份,未计股息在内约10年间这批股份升值超过4倍.现时该批股份市值逾700亿港元.

瑞穗证券分析师Jim Antos估计,汇控出售平保股份,或会带来高至65亿美元的税前利润,这会有助汇控的一级核心资本充足率提升至13.6%,现时约13.1%.

自从2011年汇控集团行政总裁欧智华上场以来,汇控致力推进三年缩编重整计划,并已出售或退出共41项非核心策略业务,而在平保的投资亦被视为非核心业务.

分析师对於汇控可能出售平保的股份,并不感到意外,因为平保占汇控整体业务或者资产的比重很小,而且平保对於汇控在中国的发展帮助有限.另一方面,平保在H股上市已有8年时间,已建立起成熟的发展制度,无需再借助汇控增强自身实力.

金英证券分析师Ivan Li称,"汇丰正在出售多项非核心业务,出售平保股份亦属合理,问题是汇丰将如何处置交行的股份."

据汤森路透的资料,汇控持有交行19.9%的股份,价值约790亿港元.交行为中国第五大银行.

此前,汇控将位於香港、新加坡、阿根廷和墨西哥总资产价值12.28亿美元的一般保险业务,出售予法国安盛保险集团(AXA)(AXAF.PA)以及澳洲昆士兰保险集团(QBE)(QBE.AX);而出售越南保险商Bao Viet Holdings BVH.HM的18%股权交易,亦接近落实.

据《信报》引述消息人士称,向汇控购买平保股份的潜在买家包括泰国正大集团,但没有透露具体作价.

分析师称,汇控出售平保的股份,预料须得到中国当局的批准,故潜在合适买家选择有限.(完)

--审校 林高丽

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