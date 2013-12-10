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中国财经 | 2013年 12月 11日 星期三 07:36 BJT

汇控称出售上海银行8%股权给西班牙国际银行

路透伦敦12月10日 -汇丰控股(HSBA.L)周二表示，称已同意出售上海银行8%股权给西班牙国际银行(SAN.MC)，这是该行出售非核心资产计划的一部分。

汇控表示，9月底该笔股权的估值为4.68亿美元。汇控并表示，中国仍是其重点市场之一。

汇控称，预计交易在明年上半年完成，还有待监管机构批准。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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