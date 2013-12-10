汇控称出售上海银行8%股权给西班牙国际银行

人民币收跌至三周新低 市场缺爆发点大概率延续区间波动
路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区间波动，料不会轻易跌破6.92元。
路透伦敦12月10日 -汇丰控股(HSBA.L)周二表示，称已同意出售上海银行8%股权给西班牙国际银行(SAN.MC)，这是该行出售非核心资产计划的一部分。
汇控表示，9月底该笔股权的估值为4.68亿美元。汇控并表示，中国仍是其重点市场之一。
汇控称，预计交易在明年上半年完成，还有待监管机构批准。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为19.52%，低于上交易日收盘的19.74%。
路透上海4月10日 - 中国股市沪综指周一收跌，终结四连涨。分析师指出，大盘在连涨四日后，后续动能已显不足。虽然雄安概念股继续表现强劲，但其他板块面临资金抽离，创业板成为重灾区，尤其是次新股及高送转股跌幅居前，大盘整日维持弱势震荡。