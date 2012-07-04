汇丰中国6月服务业PMI跌至52.3 触及10个月低点

* 新订单增长减速,新业务指数降至10个月低点

* 就业增速降至轻微水平

* 服务业收费价格更创下38个月以来最大降幅

路透北京7月4日电---由於新接订单增幅减弱,汇丰中国6月服务业采购经理人指数(PMI)降至10个月低点,经营活动仅轻微增长.

英国市场调研公司Markit公布数据显示,6月服务业PMI由5月的54.7降至52.3.当月新订单仅有轻微增长,新业务指数降至10个月低点.

"服务业扩张动能不足和制造业的下滑将给就业市场带来压力,这是中国政府最不愿看到的事情.但伴随着物价的快速回落,相信中国政府有足够的空间稳增长."汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称.

新闻稿并称,经季节性调整的就业指数虽连续41个月高於50.0临界值,说明处於扩张状态,但6月用工增速放缓至轻微水平,为41个月以来第三低值.

值得关注的是,6月份中国服务业的收费价格连续第三个月趋降,经季节性调整的收费价格指数创38个月新低.企业表示降价的原因包括投入成本压力减轻,新业务竞争加剧,以及客户要求等.

而从经营预期指数来看,本月受访企业乐观度为4个月以来最低,并低於长期平均值.企业提到经济形势不明朗,对经营信心有所影响.

中国政府将今年的国内生产总值(GDP)增速目标定为7.5%,侧重结构调整而容忍经济减速.但传统上中国一直力求"保八",认为只有GDP增速在8%以上才能保证就业.

中国国家统计局与物流与采购联合会(CFLP)周二公布,中国6月非制造业商务活动指数升至56.7的三个月高位,环比上升1.5个百分点.(完)

--发稿 张胜男; 审校 黄凯

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