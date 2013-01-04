12月汇丰中国服务业PMI续降至51.7

* 12月汇丰服务业PMI降至51.7

* 但新订单和就业均表现强劲

* 服务业仍具增长动力

路透北京1月4日 - 尽管汇丰中国12月服务业PMI降至16个月最低水准,但仍处于荣枯线上方不足虑,新订单和就业人数增势强劲,显示在中国经济整体回暖的环境下,服务业增长动力不减.

汇丰(HSBC)和英国市场调研机构Markit周五联合公布数据显示,中国12月服务业采购经理人指数(PMI)续降至51.7的16个月最低,上月为52.1.

"尽管12月服务业PMI有所下滑,但从新订单和就业增加来看,服务业潜在增长动力改善."汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌表示.

他指出,再加之制造业增速进一步回升,中国四季度国内生产总值(GDP)同比增速有望达到8%左右.

分析人士多认为,在"稳增长"政策下,中国经济已筑底回升,四季度经济将较上季好转.摩根大通(JPM.N)在官方制造业数据后发布报告预计,中国经济将继续温和复苏,第四季的GDP增速有望从三季度的7.7%进一步升至8.2%.

汇丰服务业PMI指数中,新业务小幅上升,表示新接业务量月内增加的企业略占优;就业指数则大幅升至逾两年来最高,为应对新业务的增长,服务业用工规模增加.

投入成本在12月继续上扬,原因多与增加用工及采购成本上升有关;服务业平均收费价格也有所上升;未完成业务指数则为连续第11个月处在荣枯线50下方,为三个月来最低.

中国服务业对经营前景持续乐观,近三分之一受访企业预期未来12个月经营活动增长,预计经营放缓的企业仅略超5%.

汇丰/Markit同时还公布,12月经季节调整后的中国综合PMI升至14个月高位,为连续四个月处在荣枯线上方,进一步验证中国经济正逐渐回暖.

稍早公布的中国12月官方非制造业商务活动指数升至56.1,高于上月的55.6,显示内需对中国经济的拉动作用逐渐增强.

汇丰和官方制造业PMI亦证实中国经济稳步复苏,官方12月制造业PMI指数连续第三个月位于荣枯线上方,持平于上月创下的七个月高位50.6;汇丰制造业PMI则升至51.5的19个月高位.(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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