欧洲个股：汇丰与美国政府达成1,000万美元和解协议-纽约南区检察长

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透纽约7月1日 - 纽约南区检察长Preet Bharara周二表示，已与汇丰控股 达成协议，汇丰将支付1,000万美元，和解针对该行向美国政府提交的提前止赎相关收费合理性失察的指控。
纽约南区检察长办公室表示，协议和解了美国政府根据联邦反虚假申报法，针对汇丰被指对提交给美国住房和城市发展部的提前止赎相关收费合理性失察提起的诉讼。
检察长办公室对数家银行进行了调查，以判断他们在对联邦政府担保的抵押贷款进行提前止赎时，是否向政府收取了过高的费用。(完)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。