版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 22:45 BJT

欧洲个股：汇丰与美国政府达成1,000万美元和解协议-纽约南区检察长

路透纽约7月1日 - 纽约南区检察长Preet Bharara周二表示，已与汇丰控股 达成协议，汇丰将支付1,000万美元，和解针对该行向美国政府提交的提前止赎相关收费合理性失察的指控。

纽约南区检察长办公室表示，协议和解了美国政府根据联邦反虚假申报法，针对汇丰被指对提交给美国住房和城市发展部的提前止赎相关收费合理性失察提起的诉讼。

检察长办公室对数家银行进行了调查，以判断他们在对联邦政府担保的抵押贷款进行提前止赎时，是否向政府收取了过高的费用。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐