欧洲个股: 汇控将向美国当局支付19.2亿美元和解洗钱指控.L>

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 此为美国当局迄今对银行开出的最大罚单
* 汇控行政总裁致歉,承认管控不当
* 毒贩通过汇丰洗钱金额达8.81亿美元
* 汇控股价在伦敦市场小幅收高
路透12月11日 - 汇丰控股 同意向美国当局支付高达19.2亿美元的罚金,因其放任贩毒集团通过该行洗钱并转移出墨西哥,同时还存在其他过失.
美国司法部周二表示,墨西哥Sinaloa贩毒集团和哥伦比亚Norte del Valle贩毒集团,共通过汇控及一家墨西哥分支洗钱达8.81亿美元.
在一份同美国司法部门达成的"延后起诉协议"中,汇控承认他们未能坚守防范洗钱的有效程序,且未能对其部分客户进行基本的尽职调查.
根据路透上周报导的这份协议,汇丰控股同意积极采取行动纠正已出现的问题,缴纳12.56亿美元罚金并保留合规监督.与此同时,汇控还同意向包括美国通货监理局(OCC),美联储及财政部在内的监管机构支付6.65亿美元民事罚款.
"我们为过去的错误承担责任,我们曾经就此郑重道歉,现在再次深表歉意.现在的汇控和曾犯过那些错误的汇控相比,已经是一个完全不同的组织了."汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)说.
汇控在伦敦市场收高0.56%,报6.448英镑.(完)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。