汇丰银行执行长称自己是解决该行问题的适当人选

路透伦敦3月9日 - 汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)称，他是经营这家欧洲最大银行、解决过去遗留问题的适当人选。此前英国议员痛骂该行瑞士分支纵容“大规模的逃税”。

英国议员周一对欧智华就该行协助逃税丑闻进行了超过两小时的严厉质询，同时接受质询的还有汇丰私人银行前主管，以及一名非执行董事。

此前英国卫报称，欧智华通过一家巴拿马公司在汇丰瑞士私人银行部门存有数以百万计英镑。这导致议员质询该行是否帮助客户逃税问题时言词更加激烈。

欧智华称，这不影响他的角色。

“我相信我是(执行长的合适人选)，因为我的税项合规，我在汇丰任执行长这五年，开展了彻底的全面改革，”他对国会Public Accounts Committee的议员称。

他表示，他是否留任执行长是董事会和股东的事情。“我在这家公司任职35年，我致力于完成我从五年前开展的工作。”

但欧智华承认，有关他个人情况被人仔细检视确实也损及该行名誉。

汇丰承认其对瑞士私人银行管控不力。之前有媒体报导，该行在直至2007年的一段时间内帮助富裕客户隐瞒了数以百万美元计的资产。但该行称已展开了业务变革。

阿根廷周一给汇丰再添压力，称汇丰曾协助客户将35亿美元资金转移至海外避税，现在阿根廷希望追回这些资金。

欧智华表示，该行已对所谓的“代存邮件”账户清理完毕。对于这种账户，银行被告知不能向客户居住地寄送账单和其他信件。

他说，这种账户在发现逃税或避税方面“存在疑虑”的可能性较高。他说，该行目前只有12个这种账户，而2012年在瑞士有将近15,000个之多。

欧智华说，汇丰的很多问题源自于2000年代初期的一系列收购交易，当时该行想要多元化，改变过度依赖亚洲的境况，但最后变得过于庞大和复杂。

“我们有一个基本已过时的组织架构，而公司展开的多次收购交易也稀释了汇丰自身的DNA，”他说。(完)

(编译 王丽鑫/王颖；审校 李婷仪)

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