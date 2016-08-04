汇丰控股委任高盛在伦敦交易所回购高至25亿美元普通股

路透香港8月4日 - 汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)周四公告宣布，已与高盛(GS.N)订立协议，高盛可于今年8月4日至不迟于12月31日期间，购买总值不超过25亿美元的普通股并同时向汇丰出售有关股份。

公告称，根据公告所购买的任何普通股，均须于伦敦证券交易所进行，并符合该行于4月22日获股东授出回购普通股的一般授权、金融业操守监管局上市规则第12章、欧盟条例第596/2014号第5(1)条、香港联合交易所有限公司证券上市规则、香港《公司收购、合并及股份购回守则》以及适用之美国联邦证券法例之规定。所回购之普通股将以库存方式持有。