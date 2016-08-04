汇丰控股委任高盛在伦敦交易所回购高至25亿美元普通股

英国央行总裁卡尼称英国经济越发依赖强劲的消费者支出
路透伦敦1月16日 - 英国央行总裁卡尼周一称，今年他将密切关注英国消费者支出，看看面对通胀上升，自去年6月公投脱欧以来出现的旺盛消费需求是否会持续。
路透香港8月4日 - 汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)周四公告宣布，已与高盛(GS.N)订立协议，高盛可于今年8月4日至不迟于12月31日期间，购买总值不超过25亿美元的普通股并同时向汇丰出售有关股份。
公告称，根据公告所购买的任何普通股，均须于伦敦证券交易所进行，并符合该行于4月22日获股东授出回购普通股的一般授权、金融业操守监管局上市规则第12章、欧盟条例第596/2014号第5(1)条、香港联合交易所有限公司证券上市规则、香港《公司收购、合并及股份购回守则》以及适用之美国联邦证券法例之规定。所回购之普通股将以库存方式持有。
汇丰周三宣布计划下半年回购至多25亿美元股票，回购旨在减少滙丰之已发行普通股数量，将今年7月完成出售巴西业务所得之部分款项支付。
汇丰在港上市的股票今天继续上扬，早盘收高1.94%，报52.6港元，为港股上升的主要动力。恒生指数.HSI收高0.56%。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透伦敦1月16日 - 英国央行总裁卡尼周一称，今年他将密切关注英国消费者支出，看看面对通胀上升，自去年6月公投脱欧以来出现的旺盛消费需求是否会持续。
路透柏林1月16日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)就贸易保护主义政策的危险性向美国候任总统特朗普(Donald Trump)发出警告。
路透伦敦1月17日 - 一项调查周二显示，英国企业对其投资计划越来越谨慎，英国打算脱离欧盟将会如何影响到今年的经济令这些企业感到担忧。