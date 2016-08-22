汇丰截至上周五在伦敦回购约1,924万股普通股 涉资1.04亿英镑

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透香港8月22日 - 欧洲最大银行--汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)周一称，截至上周五（伦敦时间8月19日）在伦敦市场回购共约1,924万股普通股，以平均价计涉资约1.04亿英镑，完成目标的4.2%。
汇丰于8月4日启动回购行动，综合公告，汇丰于8月4日至19日期间总共回购约1,923.75万股普通股，以平均价计算涉资1.0396亿英镑。
最近一次8月19日汇丰回购约177.5万股，加权平均价每股5.4176英镑，最低与最高价分别为5.3980及5.4370英镑。
汇丰于伦敦周五收报5.4320英镑。该股于香港周一时间11:25，跌0.18%，报54.8港元。
汇丰此前表示，今年上半年获利下降29%，略低于预估，因营收受到英国及香港核心市场经济增速放缓的打击，但汇丰宣布计划回购至多25亿美元股票令投资者欢欣鼓舞。
该公司于业绩公布翌日随即委任高盛(GS.N)负责回购股份事宜并即日开始回购行动，至不迟于12月31日完成。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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