英知名基金经理出售所持汇丰股权 担心调查导致巨额罚金

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透伦敦9月1日 - 英国最知名的基金经理之一Neil Woodford称，他已经售出其基金持有的汇丰控股(HSBA.L)股权，称是因为担心汇丰受到若干行业调查的潜在影响。
“我尤其担心目前对伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)和外汇市场历史操纵情况的调查，这可能会导致汇丰面临巨额罚金，”他在其基金网站上写道。
“这些不仅被监管者视为潜在的严重违规行为，汇丰还很有可能会支付巨额罚金。”
据7月底基金资料显示，Woodford旗下的CF Woodford Equity Income Fund资产中，有2.68%为汇丰股份。(完)
(编译 朱晓军；审校 高琦)
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路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，当时已经淡化了特朗普的表态。而在周三出刊更为详尽的访谈内容中，他直接排除了有关特朗普试图压低美元汇率的想法，称“绝对没有，绝对没有。”