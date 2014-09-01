英知名基金经理出售所持汇丰股权 担心调查导致巨额罚金

路透伦敦9月1日 - 英国最知名的基金经理之一Neil Woodford称，他已经售出其基金持有的汇丰控股(HSBA.L)股权，称是因为担心汇丰受到若干行业调查的潜在影响。

“我尤其担心目前对伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)和外汇市场历史操纵情况的调查，这可能会导致汇丰面临巨额罚金，”他在其基金网站上写道。

“这些不仅被监管者视为潜在的严重违规行为，汇丰还很有可能会支付巨额罚金。”

据7月底基金资料显示，Woodford旗下的CF Woodford Equity Income Fund资产中，有2.68%为汇丰股份。(完)

(编译 朱晓军；审校 高琦)

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