汇丰计划2014-2016期间再节支20-30亿美元

股市下滑 美国公债和日圆因地缘政治局势紧张走高
路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
路透香港5月15日 - 汇丰控股(HSBA.L)周三表示，计划在2014-2016期间再节约成本20亿-30亿美元。汇丰的节支措施包括裁员以及出售非核心业务，其第一阶段的重组计划还剩下不到一年的时间。
根据2011年5月推出的一项重组计划，该行已实现40亿美元的年化持续成本节约。“我们将继续实施严格的成本纪律，并精简流程和步骤，”汇丰控股的首席执行官欧智华在声明中表示。
汇丰确认股东权益报酬率(ROE)目标区间为12-15%，并表示成本节约计划在按部进行当中。该行已在全球处置52项业务，将资产负债表上的风险加权资产降低800亿美元。
该行上周二公布的第一季财报显示，员工总数已经减少4.6万。
本次重组意味着汇丰在朝欧智华制定的目标迈进，即今年将成本降至营收的52%以下，ROE高于12%。(完)
(编译 李春喜 审校 蔡美珍/张涛)
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路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
但欧洲央行三位高官上周的讲话显示，在通胀上升和经济处于健康增长路径之前，该央行不会偏离包括创纪录低位的利率和月度资产购买在内的当前政策计划。
路透4月10日 - 日本丰田汽车表示，将对其位于美国肯塔基州的工厂投资13.3亿美元，这是该公司未来五年在美国投资100亿美元计划的一部分。