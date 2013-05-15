汇丰计划2014-2016期间再节支20-30亿美元

路透香港5月15日 - 汇丰控股(HSBA.L)周三表示，计划在2014-2016期间再节约成本20亿-30亿美元。汇丰的节支措施包括裁员以及出售非核心业务，其第一阶段的重组计划还剩下不到一年的时间。

根据2011年5月推出的一项重组计划，该行已实现40亿美元的年化持续成本节约。“我们将继续实施严格的成本纪律，并精简流程和步骤，”汇丰控股的首席执行官欧智华在声明中表示。

汇丰确认股东权益报酬率(ROE)目标区间为12-15%，并表示成本节约计划在按部进行当中。该行已在全球处置52项业务，将资产负债表上的风险加权资产降低800亿美元。

该行上周二公布的第一季财报显示，员工总数已经减少4.6万。

本次重组意味着汇丰在朝欧智华制定的目标迈进，即今年将成本降至营收的52%以下，ROE高于12%。(完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍/张涛)

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