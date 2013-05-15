英国个股：汇丰计划2014-2016期间再节支20-30亿美元

香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
根据2011年5月推出的一项重组计划，该行已实现40亿美元的年化持续成本节约。“我们将继续实施严格的成本纪律，并精简流程和步骤，”汇丰控股的首席执行官欧智华在声明中表示。
汇丰确认股东权益报酬率(ROE)目标区间为12-15%，并表示成本节约计划在按部进行当中。该行已在全球处置52项业务，将资产负债表上的风险加权资产降低800亿美元。
该行上周二公布的第一季财报显示，员工总数已经减少4.6万。
本次重组意味着汇丰在朝欧智华制定的目标迈进，即今年将成本降至营收的52%以下，ROE高于12%。(完)
(编译 李春喜 审校 蔡美珍/张涛)
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。