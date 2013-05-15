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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 14:45 BJT

欧洲个股：汇丰宣布可能再裁员1.4万

路透伦敦5月15日 - 汇丰控股 周三宣布，可能再削减1.4万个岗位，为再最多节省30亿美元年度成本的举措之一。

该行表示，2012年底员工数量是26.1万，2014-2016年间可能降至24-25万。

该行上周曾称，一旦当前的业务出售和已公布的裁员生效，员工人数将降至25.4万左右，较首席执行官欧智华就职时减少4.6万左右。(完) (编译 石冠兰 审校 张涛)
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