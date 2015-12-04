汇丰控股获内地投资者捧场 连续4日居港股通交易榜首

路透香港12月4日 - 据香港联交所周五的资料显示，欧洲最大银行汇丰控股(0005.HK)获内地投资者捧场，连续第四日成为港股通交易榜首。

沪港通开通超过一年，内地投资者南下入市偏好于较A股有折让的H股、红筹股以及一些国内知名企业，例如中信银行(0998.HK)、中海油(0883.HK)、港交所(0388.HK)、腾讯(0700.HK)等等，罕有投资于外资企业。

不过踏入12月以来，汇丰控股已经连续四日居港股通成交金额榜首，每日成交金额2.4亿港元，4日净流入资金共计9.7亿港元。

市场人士指出，投资者预期美国即将加息，利率市场未来走向不明朗，投资者对投资银行股显得审慎，相反中国内地投资者较积极地买入汇控，可能与本身投资策略有关。

一名中资券商的基金经理称，不排除有国内新成立追踪境外指数基金需要建仓，因而大手买入汇控的股份。

11月港股通录得净流入70亿港元，是自6月以来净流入最多；当月总成交金额按月升37%至377.42亿港元，为8月以来最多。十大活跃股份中，前三位依次为中信银行、海通证券(6837.HK)及港交所。

至于沪股通11月总成交金额按月上升42%，至1,010亿元人民币，惟净流出增至165亿元，较前月多出超过两倍。十大活跃股份中，前三位分别是平安保险(601318.SS)、贵州茅台(600519.SS)及长江电力(600900.SS)。

沪股通 港股通

总成交金额 按月变化 总成交金额 按月变化

（亿元人民币） （%） （亿港元） （%）

11月 1,009.70 +42 377.42 +37

10月 709.08 -13 276.26 +9

9月 818.77 -32 252.92 -50

8月 1,207.11 -39 509.73 -45

7月 1,962.84 -14 929.97 +12

6月 2,272.14 +51 827.87 -20

5月 1,505.52 -3 1,034.11 -56

4月 1,551.12 +13 2,350.67 +560

3月 1,375.30 +104 356.33 +249

2月 674.93 -32 102.18 -67

1月 998.87 -17 307.20 +67（完）

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