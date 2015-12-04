汇丰控股获内地投资者捧场 连续4日居港股通交易榜首

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透香港12月4日 - 据香港联交所周五的资料显示，欧洲最大银行汇丰控股(0005.HK)获内地投资者捧场，连续第四日成为港股通交易榜首。
沪港通开通超过一年，内地投资者南下入市偏好于较A股有折让的H股、红筹股以及一些国内知名企业，例如中信银行(0998.HK)、中海油(0883.HK)、港交所(0388.HK)、腾讯(0700.HK)等等，罕有投资于外资企业。
不过踏入12月以来，汇丰控股已经连续四日居港股通成交金额榜首，每日成交金额2.4亿港元，4日净流入资金共计9.7亿港元。
市场人士指出，投资者预期美国即将加息，利率市场未来走向不明朗，投资者对投资银行股显得审慎，相反中国内地投资者较积极地买入汇控，可能与本身投资策略有关。
一名中资券商的基金经理称，不排除有国内新成立追踪境外指数基金需要建仓，因而大手买入汇控的股份。
11月港股通录得净流入70亿港元，是自6月以来净流入最多；当月总成交金额按月升37%至377.42亿港元，为8月以来最多。十大活跃股份中，前三位依次为中信银行、海通证券(6837.HK)及港交所。
至于沪股通11月总成交金额按月上升42%，至1,010亿元人民币，惟净流出增至165亿元，较前月多出超过两倍。十大活跃股份中，前三位分别是平安保险(601318.SS)、贵州茅台(600519.SS)及长江电力(600900.SS)。
沪股通 港股通
总成交金额 按月变化 总成交金额 按月变化
（亿元人民币） （%） （亿港元） （%）
11月 1,009.70 +42 377.42 +37
10月 709.08 -13 276.26 +9
9月 818.77 -32 252.92 -50
8月 1,207.11 -39 509.73 -45
7月 1,962.84 -14 929.97 +12
6月 2,272.14 +51 827.87 -20
5月 1,505.52 -3 1,034.11 -56
4月 1,551.12 +13 2,350.67 +560
3月 1,375.30 +104 356.33 +249
2月 674.93 -32 102.18 -67
1月 998.87 -17 307.20 +67（完）
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)