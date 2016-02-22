汇丰2015年获利基本持平 仍坚持在中国扩张策略（更新版）

(新增季度亏损、派息和中国策略的有关细节)

路透香港2月22日 - 汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)表示，预计未来金融环境将更加动荡。此前该公司公布，在中国经济增长放缓及大宗商品价格暴跌的不利形势下，其2015年获利基本持平。

汇丰公布，2015年税前获利188.7亿美元，低于汤森路透访查分析师平均预估的218亿美元；公司上年税前获利为187亿美元。汇丰第四季税前亏损8.58亿美元。

汇丰在财报中称，将继续实施6月提出的战略计划，侧重于在中国进一步扩张。

但该银行补充说，中国经济放缓也使形势变得更具挑战性。

“中国经济增长放缓无疑将导致金融环境更加艰难，但随着该国经济向附加值更高的制造业和服务业转型，而且更加由消费驱动，中国料仍将是全球增长的最大贡献力量，”汇丰控股主席范智廉(Douglas Flint)在声明中说。

去年，亚洲占汇丰全球税前获利的83.5%，该比例高于前一年，显示该行的未来成长与亚洲密切相关。

汇丰是欧洲最大银行，约一周前刚决定不把总部迁到香港。该行提出把每股普通股股息从一年前的0.50美元提高到0.51美元。

这让投资者感到安慰。此前投资者担心，资本状况更加紧拙，可能促使管理层放弃股息逐步成长的目标。

2014年，汇丰录得37亿美元费用，涉及拨备、罚金以及与监管机构和解。(完)