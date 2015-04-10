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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 09:54 BJT

欧洲个股：法国法院调查汇丰涉税丑闻，令其缴纳10亿欧元保证金

去年瑞银集团 也因涉嫌洗钱向法国法院缴纳了11亿欧元保释金。瑞银对此裁定进行了上诉，但未获成功。

根据法国法庭程序，企业受到正式的刑事调查（mise en examen'），即便没有提出指控，也会被要求缴纳一笔保释金。

汇丰的瑞士私人银行部门已经受到法国和比利时正式的刑事调查，但此次是针对汇丰控股本身。汇丰的瑞士私人银行此前已向法国法院缴纳了5,000万欧元的保释金。(完)
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