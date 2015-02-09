汇丰坦承瑞士分支协助客户逃漏税 愿意对此负责

路透伦敦2月8日 - 英国汇丰控股(HSBA.L)周日坦承其瑞士分支缺失，对媒体报导称该行协助富裕客户逃漏税，藏匿数以百万美元计资产的消息做出回应。

“我们对过去未能遵守规定与管控的疏失坦承不讳，并对此负起责任，”汇丰周日表示。此前包括法国世界报与英国卫报在内诸多媒体，皆对汇丰瑞士私人银行分支所遭的指控做了报导。

卫报与其他新闻单位皆引用透过法国世界报取得的国际调查记者同盟(ICIJ)文件。

汇丰表示，自从1999年收购瑞士分支后，此一分支便没有与汇丰完全整合，以致该行在合规及尽职调查的“标准显着低落”。

卫报的报导指称，文件显示汇丰的瑞士分支常规性地允许客户提取大量现金，通常是在瑞士鲜少使用的外币；推出能够帮助富有客户规避欧洲税法的方案；并与部分客户串通隐匿帐户，未向国内税务机关申报。

汇丰表示，瑞士私人银行业过去的运作方式并不一样，这可能导致汇丰“有一些客户未能完全遵循适用于他们的纳税义务”。瑞士私人银行业向来以维持客户隐私而闻名于世。

汇丰表示，瑞士分支的客户数量已经从2007年的30,412个，下滑至去年底的10,343个，该行目前正配合主管机关的税务调查。

这项资料是由汇丰瑞士私人银行前资讯部门员工Herve Falciani所提供。汇丰表示，Falciani下载了2006年底与2007年初帐户与客户的详细内容。法国主管单位取得数千名客户的资料，并提供给包括阿根廷在内的他国税务主管机关。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张明钧)

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