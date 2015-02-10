焦点：汇丰承认瑞士分支在处理客户税务方面存在过失

路透伦敦/苏黎世/华盛顿2月9日 - 汇丰控股(HSBA.L)承认其瑞士分支存在过失，对媒体报导称该行协助富裕客户逃漏税及藏匿数以百万美元计资产做出回应。此事凸显广泛的法务问题仍在困扰这家全球第二大银行。

协调相关报导的国际调查记者同盟(ICIJ)提出一串拥有汇丰瑞士帐户的客户名单，包括职业足球及网球选手、摇滚明星以及好莱坞演员。

路透无法独立证实ICIJ所提出的客户名单。拥有一个瑞士银行帐户并非不法情事，且许多帐户用于合法目的。

美国检查机构正在调查汇丰是否协助美国民众逃税，目前尚不清楚是否会加以起诉或进行和解。

美国主管当局也正在调查汇丰是否操纵汇率。一名美国执法官员周一表示，这些调查可能促使司法部检讨与汇丰达成的缓起诉协议。

此份协议与19亿美元的和解有关，该协议使汇丰能够免受对其帮助数以亿计美元非法毒资流经美国金融系统的刑事指控。

“由于该行在逃税抑或/和外汇操纵方面的行为，该(协议)很有可能需要重新磋商，”上述美国执法官员称。由于相关调查正在进行，此官员要求匿名。

汇丰发言人拒绝就调查置评。

根据2012年就反洗钱过失达成的协议条款，汇丰有义务在五年内既要全力配合检察官的其它所有调查，又要保证在签署协议后不能犯罪。

如果检察官认定汇丰违反了协议，那么该行可能必须接受更严厉的惩罚，这样才能结束其它调查。

税务调查将往回追溯到至少2010年，这是对瑞士银行业者涉嫌帮助美国富人在海外藏匿资金的广泛调查的一部分，检查官在协议达成前知晓的信息不会牵涉在内。

多家银行业者还面临外汇调查，这项调查于2013年公布于众。美国、瑞士和英国民事当局11月对六家银行课以罚款，其中包括向汇丰开出43亿美元罚单，因后者未能阻止交易员试图操纵外汇市场。

**汇丰瑞士分支的客户**

ICIJ称，新近公布的汇丰瑞士分支客户名单中包括皇室、政客、企业高管和富有家族，比如摩洛哥国王穆罕默德等皇室，去年去世的桑坦德银行(Banco Santander)前董事长Emilio Botin。摩洛哥皇室发言人拒绝置评。

乌拉圭足球运动员迭戈·弗兰(Diego Forlan)亦在名单之列，其在周一否认通过把资金隐藏在汇丰的瑞士账户进行逃税。

此外，俄罗斯总统普京的“挚友”Gennady Timchenko亦在名单之内。Timchenko目前正遭到美国制裁，其名下的Volga Group拒绝发表评论。

“我们承认，并且会对过去的合规以及内控过失负起责任。”汇丰周日稍晚说道。汇丰称，在1999年收购瑞士分支后并没有完全整合到汇丰，导致该部门“明显较低”的合规和尽责调查标准得以持续存在。

汇丰表示，正同调查税务问题的当局通力合作。法国、比利时和阿根廷当局亦表示他们正在展开调查。

汇丰称，一直以保密性闻名的瑞士私人银行业，其以往的运营方式也有所不同，这可能导致了汇丰的“一些客户或许没有完全遵循应尽的纳税义务”。(完)

(编译 张明钧/许娜/孙茉莉; 审校 张涛)

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