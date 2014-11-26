汇丰坦承瑞士分支不法行为 与美国证交会达成和解

路透华盛顿11月25日 - 美国证券交易委员会(SEC)周二表示，汇丰控股(HSBA.L)将支付1,250万美元，以和解旗下瑞士私人银行业务部门所遭到的指控。汇丰瑞士分支遭控在没有妥善注册的情况下，违法为美国客户提供服务。

汇丰私人银行业务部门同意坦承不法行为，就指控达成和解，这是美国有关单位对多家瑞士银行提出一系列控诉的最新一起案件，这些银行遭控协助美国客户将金钱藏匿于海外帐户，藉此逃漏税。

SEC表示，汇丰瑞士分支共有368个美国帐户，该分支员工至少40次前往美国，在未经注册的情况下，怂恿客户并提供投资建议。

该分支在2010年决定从美国的跨国业务中出走，在2011年底之前转移或关闭多数帐户。

汇丰发言人Rob Sherman仅表示，该瑞士分支很高兴与SEC达成和解。

汇丰瑞士分支目前仍在接受美国司法部的调查。司法部正在调查十多家瑞士银行是否协助美国富人将金钱藏匿海外。(完)

(编译 陈宗琦；审校 戴素萍)

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