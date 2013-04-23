汇丰启动新一轮裁员 在英国裁撤1,149名雇员

路透伦敦4月23日 - 汇丰控股(HSBA.L)新一轮冗员削减行动中在英国裁员1,149人。

这是其执行长欧智华公布的三年振兴计划的一部分，此计划旨在削减成本、提振利润并将资源集中在盈利的领域。

汇丰控股周二表示，英国的3,166个岗位将受到最新计划的影响，不过其预计仅会重新雇用稍高于2,000个雇员。去年汇丰在英国已裁员2,200人。

汇丰在英国有稍多于47，000名雇员，除去其投行部门和总部，约有40,000人。

此次裁员将主要发生在财富管理部门。约有942个相关管理岗位将被裁撤，包括商业银行融资顾问职位。(完)

(编译 王洋; 审校 侯向明)

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