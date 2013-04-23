汇丰启动新一轮裁员 在英国裁撤1,149名雇员

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透伦敦4月23日 - 汇丰控股(HSBA.L)新一轮冗员削减行动中在英国裁员1,149人。
这是其执行长欧智华公布的三年振兴计划的一部分，此计划旨在削减成本、提振利润并将资源集中在盈利的领域。
汇丰控股周二表示，英国的3,166个岗位将受到最新计划的影响，不过其预计仅会重新雇用稍高于2,000个雇员。去年汇丰在英国已裁员2,200人。
汇丰在英国有稍多于47，000名雇员，除去其投行部门和总部，约有40,000人。
此次裁员将主要发生在财富管理部门。约有942个相关管理岗位将被裁撤，包括商业银行融资顾问职位。(完)
(编译 王洋; 审校 侯向明)
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