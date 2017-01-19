达沃斯论坛：汇丰和瑞银拟从伦敦各转走一千岗位 应对退欧冲击

路透达沃斯1月18日 - 欧洲两家大型银行周三警告称，可能各自将约1,000个工作岗位从伦敦移走，为英国退出欧盟可能造成的破坏做准备。

瑞银(UBSG.S)董事长韦伯(Axel Weber)表示，该行在伦敦的5,000个员工中，约有1,000个可能受到英国退欧影响。汇丰控股(HSBA.L)行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)表示，可能迁至巴黎的员工给公司带来的收入占英国交易部门收入的五分之一。

德国商报(Handelsblatt)报导称，高盛(GS.N)正在考虑将伦敦员工数量减半至3,000个，并将关键岗位移往纽约和欧洲大陆，尤其是向法兰克福转移高达1,000名员工。

高盛驻法兰克福发言人表示，该行不认可德国商报报导提到的数字，而且尚未就此事作出决定。

在去年6月份英国举行退欧公投之前的数月，主要金融企业就警告称，如果公投结果是脱离欧盟，将把一些工作岗位从英国撤走。但具体会有多少岗位将会迁出英国以及迁至何处，后来他们并没有给出具体计划。

“我们将在大约两年后转移工作岗位，也就是在英国退欧生效后，”汇丰控股行政总裁欧智华在世界经济论坛年会上告诉路透。

给伦敦的欧洲主要金融中心地位可能带来又一沉重打击的是，瑞银董事长韦伯在达沃斯接受英国广播公司(BBC)采访时表示，有1,000名相关员工将受到冲击，英国失去在欧洲销售金融服务的“通行证”将会影响这些员工所从事的业务。

英国首相特雷莎·梅周二的讲话确认了英国将退出欧洲单一市场，预计未来数月还会有其他银行公布应对英国退欧的更具体计划。

**法兰克福子公司**

金融业消息人士向德国商报(Handelsblatt)透露，高盛转移到法兰克福的员工将包括交易员与负责监管及合规事务的经理。该行正在法兰克福设立一家新的子公司，把欧洲业务汇集到一起。

根据德国商报报导，行政后勤人员将迁移至华沙。而为法国和西班牙企业提供谘询的投资专员将迁至当地；开发新产品的交易人员则将搬至纽约。

而欧洲最大银行汇丰，比起美国同业对手早已拥有一大优势，那就是汇丰在巴黎设有一家大型分行，该分行持有投资银行所必须具备的大多数执照，所以欧智华能制定更为详细的计划。

汇丰预计将迁移约1,000名涉及交易产品的员工，比如受欧盟监管的欧股产品。公司方文件显示，这类交易产品业务所在的全球银行和市场部门，2015年在英国的获利为3.84亿美元。

2016年，瑞银在法兰克福设立一家银行，在此地整合其大多数的欧洲财富管理运营，以留存资本和简化公司架构。

另外，知情人士透露，英国莱斯银行集团(LLOY.L)考虑在法兰克福设立分行，但尚未作出最终决定。

迁走就业岗位将打击伦敦金融城。自英国退欧公投以来，伦敦一直在游说，争取为英国的金融企业保留欧盟的“企业互通权”(passporting rights)，即总部留在英国的金融业者可以继续向欧洲大陆的客户提供服务的通行证。

但英国如果退出欧盟单一市场，就不太可能继续享有这种待遇。企业称他们目前可能推进转移工作岗位的计划，尽管特雷莎·梅称，她将尽力协商争取某种形式的市场准入。

伦敦金融城的最大希望，将是英国政府同意接受某种过度性安排，这样英国退欧后，金融企业可以继续在欧盟各国运营数年，以期在此期间可以达成较为有利的准入协议。

“我们希望能尽早宣布过度协议，”伦敦金融城政府(City ofLondon Corporation)在特雷莎·梅演讲后发布的声明中称。

汇丰股价收升1.8%，欧洲银行股指数.SX7P跌0.2%。瑞银股价跌2.1%。(完)