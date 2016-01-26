背景资料：汇丰和意大利裕信银行调降2016年油价预估

路透1月25日 - 汇丰和意大利裕信银行(UniCredit)跟随其他经纪商和银行的步伐，下调对2016年油价的预估，因持续的供应过剩打压油市。

裕信银行周一将2016年布兰特原油价格预估从52.50美元调降至37美元，2017年预估从60美元下调至45美元。

该行表示，虽然需求升温及产量下滑将使油市在2016年下半年获得平衡，但在2017年前不会出现“明显的供应缺口”。

汇丰将2016年布兰特原油价格预估从60美元下调至45美元，预计2017年前市场不会实现再平衡。

油价周一回落6%，在结算后交易中再度跌穿关键的30美元关口，此前伊拉克称12月产油量触及纪录高位，使市场焦点重回到拖累油价上周降至12年低位的油市供应过剩问题上。

以下为各家银行分析师对今明两年油价的预估：

银行 布兰特原油 WTI原油 修改日期

2016年 2017年 2016年 2017年

意大利裕信银行 $37 $45 -- -- 1月25日

汇丰 $45 $60 $44 $59 1月24日

穆迪 $33 -- $33 -- 1月21日

花旗 $40 -- -- -- 1月19日

法国巴黎银行 $37 $46 $36 $44 1月15日

DNB Markets $55 $65 -- -- 1月13日

Jefferies $43 $57.75 -- -- 1月12日

法国外贸银行 $39.50 -- $37.30 -- 1月12日

巴克莱 $37 -- $37 -- 1月11日

麦格理 $44.5 $61.25 --

美银 $46 $61 $45 $59 1月11日

法国兴业银行 $42.50 -- $40.50 -- 1月11日

荷兰银行 $50 $60 $50 $60 1月 8日

Bernstein $50 -- $48 -- 1月 4日

(完)