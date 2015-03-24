3月汇丰中国制造业PMI初值创11个月最低 政策仍料偏向积极（更新版）

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路透北京3月24日 - 受新订单和就业分项指数下滑的拖累，在上个月小幅反弹至50关口上方后，汇丰3月中国制造业PMI初值再度跌破荣枯线，并创下11个月最低。制造业活动持续低迷，未来货币和财政政策料均将偏向积极以支持经济增长。

汇丰(HSBC)/Markit周二公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，2015年3月PMI初值为49.2，再度回落至50关口下方并创下11个月低点，2月终值为50.7。路透调查预估中值为50.6。

Markit提供的新闻稿并显示，中国3月制造业PMI新订单分项指数亦跌破荣枯分水岭至49.3，录得2014年4月以来最低；就业指数则连续第17个月低于50，并创下2009年2月以来低点。

“汇丰PMI初值显示中国制造业领域在3月小幅恶化，”Markit经济学家Annabel Fiddes表示，“新订单的再度萎缩导致产出扩张步伐放缓，同时企业仍在裁减雇员数量。”

据Markit新闻稿称，2月产出分项指数虽仍在荣枯线上方，但较上月数据小幅下滑；新出口订单指数则小幅回升，不过仍是连续第二个月低于50关口，外需反弹力度依然不足。

国际大宗商品价格的持续下跌，令企业投入价格指数自去年8月以来就一直低于50；与此同时，内需不振致使产出价格指数连续八个月处在荣枯线下方。

“近期国际油价的下跌，令企业继续受益于投入成本的下降。不过，相对低迷的客户需求，导致企业让利以期获得新的订单，因此企业亦降低了出售价格。”Annabel Fiddes说。

数据公布后，中国股市沪综指.SSEC短暂扩大跌幅，但很快反弹至平盘上方，北京时间10:14，沪综指微涨0.1%。对中国经济数据敏感的澳元兑美元则从数据公布前的0.7865迅速下滑至0.7835。

汇丰制造业PMI图表：link.reuters.com/jud44w

浦发银行金融市场部高级宏观分析师曹阳表示，3月汇丰PMI数据显示经济下滑压力继续上升，而不多的亮点在于新出口订单小幅回升，这受益于欧洲经济的复苏，但考虑到美国一季度经济走弱，出口对于GDP的贡献不能高估。

“结合近期数据，我们认为一季度中国GDP将跌破7%，”曹阳称，“未来的二季度将成为中国宽松政策出台的密集期，货币、财政政策均将偏向积极，房地产销售条件也有所放宽。”

他并维持二季度降息25个基点，以及通过MLF、PSL和结合传统的降准方式来释放相当于2-3次“全面降准”的基础货币投放量判断。

民生证券宏观固收团队在数据公布后亦点评认为，3月是传统开工旺季，但汇丰PMI预览值仍大幅低于预期，显示经济下行压力依然存在。

“经济下行压力犹存，政策上预计会加大稳增长力度，围绕着一带一路基建投资项目将陆续上马，货币宽松不会停止，降准降息只是时间问题。”该券商称。

本月初召开的中国全国人大会议上，一如市场预期，中国将2015年国内生产总值(GDP)增长目标调降至7%左右；面对经济下行压力加大，政府意在淡化速度为结构调整争取时间和空间。而在通缩忧虑加深背景下，居民消费价格指数(CPI)涨幅控制目标仍高达3%左右，则昭显政府改善通缩预期之意。

是次PMI预览数据样本采集期为3月12-20日之间。终值定于4月1日发布。

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。(完)

(发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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