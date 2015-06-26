汇丰将不再与MARKIT合作发布中国PMI指标（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(新增细节)
路透上海/香港6月26日 - 汇丰控股(HSBA.L)(0005.HK)和金融信息公司Markit Ltd MRKT.O周五双双对路透表示，汇丰将不再与Markit合作发布中国采购经理人指数(PMI)，从而结束了五年的合作关系。一些业内人士表示，编制该指数的成本可能过高，并且对汇丰来说也是其在中国的一项潜在的政治负担。
汇丰和Markit发言人表示，汇丰结束了对Markit编制的中国PMI指数和其它新兴市场指数的赞助。
两家公司都宣称合作取得了成功，但都没有透露结束合作的原因。
业内人士几个月来一直在谈论双方该项合作可能结束，一些人推测汇丰将结束对该指数的赞助，或者是因面临来自北京的压力，或者是赞助成本愈加高昂，或者是两者皆有。
一家外资银行的不愿具名消息人士称：“我听到的是国家统计局向他们质询指数与官方PMI的差异。”
不过汇丰并不仅仅是不再赞助中国PMI指数，还取消了所有涉及其它国家Markit指数的赞助，这暗示还有其它原因在起作用，尤其是指数的赞助成本。随着中国经济放缓，全球都在密切关注上述中国PMI指数。
“(赞助)中国PMI的价格太高了，许多机构都接受不了，”一位银行业人士说。
多位银行业消息人士称，Markit一直在亚洲范围内寻找其它赞助者以接替汇丰，不过许多人认为价格太高，尤其是考虑到赞助这样一个经常与中国官方PMI有偏差的指数的政治敏感性。
不过汇丰/Markit报告往往聚焦中小型企业，而官方调查则反映的是大型企业尤其是国有企业的活动。(完)
(编译 王洋; 审校 杜明霞)
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