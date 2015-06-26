汇丰将不再与MARKIT合作发布中国PMI指标（更新版）

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路透上海/香港6月26日 - 汇丰控股(HSBA.L)(0005.HK)和金融信息公司Markit Ltd MRKT.O周五双双对路透表示，汇丰将不再与Markit合作发布中国采购经理人指数(PMI)，从而结束了五年的合作关系。一些业内人士表示，编制该指数的成本可能过高，并且对汇丰来说也是其在中国的一项潜在的政治负担。

汇丰和Markit发言人表示，汇丰结束了对Markit编制的中国PMI指数和其它新兴市场指数的赞助。

两家公司都宣称合作取得了成功，但都没有透露结束合作的原因。

业内人士几个月来一直在谈论双方该项合作可能结束，一些人推测汇丰将结束对该指数的赞助，或者是因面临来自北京的压力，或者是赞助成本愈加高昂，或者是两者皆有。

一家外资银行的不愿具名消息人士称：“我听到的是国家统计局向他们质询指数与官方PMI的差异。”

不过汇丰并不仅仅是不再赞助中国PMI指数，还取消了所有涉及其它国家Markit指数的赞助，这暗示还有其它原因在起作用，尤其是指数的赞助成本。随着中国经济放缓，全球都在密切关注上述中国PMI指数。

“(赞助)中国PMI的价格太高了，许多机构都接受不了，”一位银行业人士说。

多位银行业消息人士称，Markit一直在亚洲范围内寻找其它赞助者以接替汇丰，不过许多人认为价格太高，尤其是考虑到赞助这样一个经常与中国官方PMI有偏差的指数的政治敏感性。

不过汇丰/Markit报告往往聚焦中小型企业，而官方调查则反映的是大型企业尤其是国有企业的活动。(完)

(编译 王洋; 审校 杜明霞)

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