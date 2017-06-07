汇丰调高10年期美债收益率年底水位预测至1.9%

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透伦敦6月7日 - 汇丰周三表示，将年底美国10年期公债收益率预测调高30个基点，至1.9%，因美国利率正常化所面临的全球性阻力消退。
汇丰在一份客户报告中表示，最新预测是一个小幅调整，并非改变看法，而且仍低于市场的一般预测，因为美国经济力道仍不足以承受大幅收紧银根。
当前美国10年期公债收益率报2.16%。
“我们过去并且现在仍然认为，处于周期末端、负债过重的美国经济不能承受明显偏高的收益率。而且考虑到了欧洲和日本利率异常低的影响。”
汇丰认为，10年期美债收益率到2018年底时为2.3%。(完)
(编译 蔡美珍/刘秀红；审校 王洋/孙茉莉)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。