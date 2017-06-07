汇丰调高10年期美债收益率年底水位预测至1.9%

路透伦敦6月7日 - 汇丰周三表示，将年底美国10年期公债收益率预测调高30个基点，至1.9%，因美国利率正常化所面临的全球性阻力消退。

汇丰在一份客户报告中表示，最新预测是一个小幅调整，并非改变看法，而且仍低于市场的一般预测，因为美国经济力道仍不足以承受大幅收紧银根。

当前美国10年期公债收益率报2.16%。

“我们过去并且现在仍然认为，处于周期末端、负债过重的美国经济不能承受明显偏高的收益率。而且考虑到了欧洲和日本利率异常低的影响。”

汇丰认为，10年期美债收益率到2018年底时为2.3%。(完)