焦点：汇丰控股加速出售美国次贷 有望三年内甩掉包袱

图为伦敦西部一家汇丰控股机构的公司标识。 REUTERS/Luke MacGregor

路透伦敦8月5日 - 欧洲最大银行汇丰控股(HSBA.L)将加快处理旗下美国抵押贷款业务，向对冲基金出售更多贷款，有望在三年内结束给其造成灾难后果的美国次贷业务。

汇控不想再保留美国消费贷款，自2008年以来持续削减当时规模达1,180亿美元的这类资产。汇控周一在宣布上半年财报时表示，这项资产规模已经削减到了270亿美元。

汇控加快向专业对冲基金和其它投资者出售抵押贷款，过去一年削减了80亿美元。汇控表示，还在出售更多抵押贷款。

汇控2003年以150亿美元收购Household International，当2007年美国房屋市场崩溃时，已成为次级贷款业务规模最大的银行之一。随后，汇控就持续削减在美国的业务。2007-2012年，北美不良贷款给汇控造成了高达600亿美元的损失。

处理完这么多消费者贷款，预计需要10年或更多时间，不过该行的最新披露表明，进度已经比原计划提前--这是一个颇为重要的进展，因为可以让汇丰有更多资金考虑其它战略选项。

由于这些贷款被认为风险较高，因此汇丰必须保留约70亿美元资本用于弥补可能出现的损失。

“这些贷款涉及大量风险加权资产。所以等到处理完毕时，他们的资本会增加，”券商Bernstein的分析师Chirantan Barua说。

汇丰行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)对美国的业务重新定位，将主要精力集中在商业和投资银行业务上，并将资金投向这些部门。

汇丰是全球资本最为雄厚的银行之一，分析师估计，在出售部分业务后，汇丰美国业务的资本盈余在70-100亿美元之间。

但汇控短期内料无法大量转移资本。美国监管部门要求外资银行在美国的分支持有充足资本，而汇控与美国司法部签订了延缓起诉协议，在2017年末之前都将被严格管控。

该行在美国还面临其他法律问题，可能导致高昂代价，包括对外汇交易、美国抵押贷款发放的调查，以及旗下Household遭遇的集体诉讼。

**缩减资产规模*

该行在一份监管文件中称，到2016年底，美国消费贷款投资组合应会减少至约180亿美元，而一些分析师称应该会减少更多，那么届时该行或许可以拍卖剩余资产，以免使缩减过程拖延数年。

Bernstein的Barua估计，此类资产到2016年底将减少至约100亿美元，届时规模将足够小，可以拍卖给专业投资者。

“他们(汇控)起初考虑收到的报价，但没有大规模出售...控制损失的成分较大，”Barua称。“在过去一年半，他们更加积极地出售。”

对冲基金和专注于房地产的私募股权公司已经购入这些资产，看中不错的收益率，以及随着楼市改善存在获利机会。

汇丰在2013年3月向Fortress Investment Group出售了32亿美元的抵押贷款。5月向未知名买家出售13亿美元贷款，上月又出售了2.89亿美元不良贷款。

早期出售的贷款投资组合较面值有大幅折扣，但随着美国经济改善以及质量更高的贷款出售，价格呈现上升。

除了位于纽约的Fortress之外，其他活跃在该市场上的投资公司包括Oaktree和Ranieri Partners。

汇丰表示，目前正尝试出售11亿美元贷款，并且还有13亿美元计划在未来15个月通过多次交易卖出。

在2012年之前，美国贷款业务的损失一直拖累汇丰获利，之后损失急速下降，到今年上半年该业务实现了盈利。(完)

(编译 张涛/郑茵/王丽鑫/王兴亚；审校 张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。