汇丰控股高管在美国被控参与汇市欺诈 拒绝认罪

德国驻华使馆呼吁中国拿出实际行动对抗贸易保护主义
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透纽约8月29日 - 汇丰控股(HSBC)(HSBA.L)的一名高管周一对于参与欺诈的指控不认罪。他被控在一家客户的35亿美元外汇交易之前抢先交易。
英国公民Mark Johnson关于通信欺诈和共谋指控的抗辩，是由其律师在布鲁克林联邦法院提出的。他上月被捕时担任汇丰外汇现金交易的全球主管。
“他不认罪，因为他没罪，”律师Frank Wohl在听证后表示，“他没有做过任何错事。”
Johnson和汇丰欧洲、中东与非洲现汇交易前主管Stuart Scott，据信是因银行汇率操纵调查而面临美国刑事指控的第一批人。
这项调查去年导致四家银行认罪，承认共谋操纵汇市价格。汇丰不在这四家银行之中，但在2014年同意支付6.18亿美元和解美国和英国监管机构的相关调查。
美国司法部持续进行调查，而汇丰拨备了12亿美元来支应各项外汇相关调查带来的费用。
检方表示，Johnson和Scott在2011年滥用一家客户提供的信息。该客户雇用汇丰把35亿美元兑换成英镑，这与客户计划出售一家外国子公司有关联。
检方称，被告随后利用自己掌握的内幕消息，抢先在客户交易之前进行交易，导致英镑汇价上涨，损害了这家客户的利益。
法院文件没有提及这家客户名称，但消息人士表示，是英国石油公司Cairn Energy(CNE.L)。
检方称，汇丰一共从其汇市交易员抢先进行的交易中获利300万美元，通过执行客户交易获利500万美元。
检察官Melissa Aoyagi周一在法院表示，司法部正在与Johnson的律师“讨论”。她没有详细说明。她还表示，检方正在向辩护人移交“大量”证据。
汇丰周一表示，正在关注事态进展，并在美国当局进行调查时与他们保持密切联系。
Johnson现在获得保释。Scott仍然身在英国，他的律师Gerallt Owen曾表示，他否认那些指控。(完)
(编译 张涛；审校 张荻)
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。
路透东京1月16日 - 日本央行周一公布季度报告，国内九个地区中，上调了三个地区的经济评估，称多数地区经济有温和复苏。 此次上调反映了民间消费以及新兴亚洲经济体需求的上升，凸显出这个全球第三大经济体的前景更加光明。 日本央行维持对其他六个地区的经济评估不变。 “日本经济延续温和反弹势头，未来可望温和扩张，”日本央行总裁黑田东彦周一在日本央行地区支行经理季度会议上表示。 这是日本央行七个季度以来首次上调对这么多地区的评估，表明央行对经济复苏正在获得动能更有信心。 日本央行在报告中称，“海外经济继续温和增长，”而收入增加正在帮助刺激支出。 日本央行在地区分行总裁会议上发布的上述报告，将成为央行政策委员会在1月30-31日政策会议上考虑的因素之一。 很多分析师预计，由于经济前景好转，日本央行未来几个月将不会扩大刺激措施。 日本经济增长一直低迷，但随着