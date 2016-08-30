汇丰控股高管在美国被控参与汇市欺诈 拒绝认罪

路透纽约8月29日 - 汇丰控股(HSBC)(HSBA.L)的一名高管周一对于参与欺诈的指控不认罪。他被控在一家客户的35亿美元外汇交易之前抢先交易。

英国公民Mark Johnson关于通信欺诈和共谋指控的抗辩，是由其律师在布鲁克林联邦法院提出的。他上月被捕时担任汇丰外汇现金交易的全球主管。

“他不认罪，因为他没罪，”律师Frank Wohl在听证后表示，“他没有做过任何错事。”

Johnson和汇丰欧洲、中东与非洲现汇交易前主管Stuart Scott，据信是因银行汇率操纵调查而面临美国刑事指控的第一批人。

这项调查去年导致四家银行认罪，承认共谋操纵汇市价格。汇丰不在这四家银行之中，但在2014年同意支付6.18亿美元和解美国和英国监管机构的相关调查。

美国司法部持续进行调查，而汇丰拨备了12亿美元来支应各项外汇相关调查带来的费用。

检方表示，Johnson和Scott在2011年滥用一家客户提供的信息。该客户雇用汇丰把35亿美元兑换成英镑，这与客户计划出售一家外国子公司有关联。

检方称，被告随后利用自己掌握的内幕消息，抢先在客户交易之前进行交易，导致英镑汇价上涨，损害了这家客户的利益。

法院文件没有提及这家客户名称，但消息人士表示，是英国石油公司Cairn Energy(CNE.L)。

检方称，汇丰一共从其汇市交易员抢先进行的交易中获利300万美元，通过执行客户交易获利500万美元。

检察官Melissa Aoyagi周一在法院表示，司法部正在与Johnson的律师“讨论”。她没有详细说明。她还表示，检方正在向辩护人移交“大量”证据。

汇丰周一表示，正在关注事态进展，并在美国当局进行调查时与他们保持密切联系。

Johnson现在获得保释。Scott仍然身在英国，他的律师Gerallt Owen曾表示，他否认那些指控。(完)