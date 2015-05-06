汇丰控股料整顿美国业务 寄望重振而非出售

路透伦敦5月5日 - 汇丰控股(HSBA.L)行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)周二称，该行将延续对旗下美国业务已为期六年的整顿，寄望重振而非出售。过去四年间，汇丰已共计售出77项业务。

欧智华已表示，如果重振无望，将可能出售在美国、巴西、墨西哥和土耳其表现不佳的业务。

尽管未针对这些业务作出正式决定，但欧智华表示，有鉴于美元结算对汇丰交易业务的重要性，而且美国业务为汇丰提供了接近美国企业的通道，该行可能继续留在美国。

欧智华在提到美国业务时表示“重组仍是一种可能，”还指出不希望有“大刀阔斧”的结果。

据知情人士称，汇丰已启动对巴西和土耳其零售银行业务的出售流程，但美国和墨西哥业务有望保留。

欧智华表示，美国业务存在问题，但美国企业是该行的海外大客户，美元清算业务支撑了汇丰的交易与投行业务，而零售银行获得的存款也帮助支持了其他地区业务的发展。

“美国业务本身的获利能力没有充分体现其重要地位，因为如果我们不是在美国，那么有很多来自中国、沙特阿拉伯和墨西哥等市场的美国企业业务根本就得不到，”他说。

欧智华目前面临压力，需把股东权益报酬率(ROE)从2014年7.3%提升至10%以上，同时要降低成本，特别是欧洲和北美，这两块业务的成本远高于目标。

欧智华对记者表示，他在美国的任务是继续逐步结束一项贷款业务，节约成本以及提高营收从而改善获利能力。此前汇丰公布第一季获利增长4%。

汇丰去年在美国市场录得5.32亿美元获利，得益于零售银行业务扭亏为盈，不过仍逊于加拿大业务表现，而且美国业务对资本的需求较高。

该行在3月底时的消费与抵押贷款资产为210亿美元，低于去年3月底时为250亿美元，更比不上2008年12月底高峰时的1,180亿美元。不过由于这些贷款风险较高，汇丰仍不得不持有相当于490亿美元风险加权资产的资本金。(完)

(编译 刘秀红/徐文焰；审校 李婷仪/王丽鑫)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。