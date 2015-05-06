汇丰控股料整顿美国业务 寄望重振而非出售

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦5月5日 - 汇丰控股(HSBA.L)行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)周二称，该行将延续对旗下美国业务已为期六年的整顿，寄望重振而非出售。过去四年间，汇丰已共计售出77项业务。
欧智华已表示，如果重振无望，将可能出售在美国、巴西、墨西哥和土耳其表现不佳的业务。
尽管未针对这些业务作出正式决定，但欧智华表示，有鉴于美元结算对汇丰交易业务的重要性，而且美国业务为汇丰提供了接近美国企业的通道，该行可能继续留在美国。
欧智华在提到美国业务时表示“重组仍是一种可能，”还指出不希望有“大刀阔斧”的结果。
据知情人士称，汇丰已启动对巴西和土耳其零售银行业务的出售流程，但美国和墨西哥业务有望保留。
欧智华表示，美国业务存在问题，但美国企业是该行的海外大客户，美元清算业务支撑了汇丰的交易与投行业务，而零售银行获得的存款也帮助支持了其他地区业务的发展。
“美国业务本身的获利能力没有充分体现其重要地位，因为如果我们不是在美国，那么有很多来自中国、沙特阿拉伯和墨西哥等市场的美国企业业务根本就得不到，”他说。
欧智华目前面临压力，需把股东权益报酬率(ROE)从2014年7.3%提升至10%以上，同时要降低成本，特别是欧洲和北美，这两块业务的成本远高于目标。
欧智华对记者表示，他在美国的任务是继续逐步结束一项贷款业务，节约成本以及提高营收从而改善获利能力。此前汇丰公布第一季获利增长4%。
汇丰去年在美国市场录得5.32亿美元获利，得益于零售银行业务扭亏为盈，不过仍逊于加拿大业务表现，而且美国业务对资本的需求较高。
该行在3月底时的消费与抵押贷款资产为210亿美元，低于去年3月底时为250亿美元，更比不上2008年12月底高峰时的1,180亿美元。不过由于这些贷款风险较高，汇丰仍不得不持有相当于490亿美元风险加权资产的资本金。(完)
(编译 刘秀红/徐文焰；审校 李婷仪/王丽鑫)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。