汇控将向美国当局支付19.2亿美元和解洗钱指控

* 此为美国当局迄今对银行开出的最大罚单

* 汇控行政总裁致歉,承认管控不当

* 毒贩通过汇丰洗钱金额达8.81亿美元

* 汇控股价在伦敦市场小幅收高

路透12月11日 - 汇丰控股(HSBA.L)(0005.HK)同意向美国当局支付高达19.2亿美元的罚金,因其放任贩毒集团通过该行洗钱并转移出墨西哥,同时还存在其他过失.

美国司法部周二表示,墨西哥Sinaloa贩毒集团和哥伦比亚Norte del Valle贩毒集团,共通过汇控及一家墨西哥分支洗钱达8.81亿美元.

在一份同美国司法部门达成的"延后起诉协议"中,汇控承认他们未能坚守防范洗钱的有效程序,且未能对其部分客户进行基本的尽职调查.

根据路透上周报导的这份协议,汇丰控股同意积极采取行动纠正已出现的问题,缴纳12.56亿美元罚金并保留合规监督.与此同时,汇控还同意向包括美国通货监理局(OCC),美联储及财政部在内的监管机构支付6.65亿美元民事罚款.

"我们为过去的错误承担责任,我们曾经就此郑重道歉,现在再次深表歉意.现在的汇控和曾犯过那些错误的汇控相比,已经是一个完全不同的组织了."汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)说.

汇控在伦敦市场收高0.56%,报6.448英镑.(完)

(编译 王湄;审校 徐文焰)

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