汇控将向美国当局支付19.2亿美元和解洗钱指控

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
* 此为美国当局迄今对银行开出的最大罚单
* 汇控行政总裁致歉,承认管控不当
* 毒贩通过汇丰洗钱金额达8.81亿美元
* 汇控股价在伦敦市场小幅收高
路透12月11日 - 汇丰控股(HSBA.L)(0005.HK)同意向美国当局支付高达19.2亿美元的罚金,因其放任贩毒集团通过该行洗钱并转移出墨西哥,同时还存在其他过失.
美国司法部周二表示,墨西哥Sinaloa贩毒集团和哥伦比亚Norte del Valle贩毒集团,共通过汇控及一家墨西哥分支洗钱达8.81亿美元.
在一份同美国司法部门达成的"延后起诉协议"中,汇控承认他们未能坚守防范洗钱的有效程序,且未能对其部分客户进行基本的尽职调查.
根据路透上周报导的这份协议,汇丰控股同意积极采取行动纠正已出现的问题,缴纳12.56亿美元罚金并保留合规监督.与此同时,汇控还同意向包括美国通货监理局(OCC),美联储及财政部在内的监管机构支付6.65亿美元民事罚款.
"我们为过去的错误承担责任,我们曾经就此郑重道歉,现在再次深表歉意.现在的汇控和曾犯过那些错误的汇控相比,已经是一个完全不同的组织了."汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)说.
汇控在伦敦市场收高0.56%,报6.448英镑.(完)
(编译 王湄;审校 徐文焰)
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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