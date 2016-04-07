汇丰CEO欧智华预期中国会继续允许人民币兑美元贬值

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港4月7日 - 汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)周四表示，汇丰预期中国会继续允许人民币兑美元贬值。
人民币兑美元较2015年底已是大幅走贬，经济增长放缓引发的忧虑令外资净流出增加。
欧智华在出席汇丰举办的讨论人民币全球化的论坛时做出上述表示。
他称，中国正处于由此前高度管制转向更灵活的汇率机制过渡中。他表示，中国转变汇率机制的举措并非要令人民币贬值以支持国内出口，而是中国改革进程的重要一环。
欧智华说，“我们预计中国当局将继续让美元/人民币汇率走高，”这将有利于建立汇率双向波动的预期。
汤森路透数据显示，尽管去年8月人民币意外贬值，但人民币贸易加权指数仍处在纪录高位。根据各项调查，相比于历史均值，人民币仍处于最严重的高估水平。
汇丰的人民币储蓄在外资银行中最高。该行在中国成立了一家持有多数股权的合资证券公司，以利用大陆对港资银行更为优惠的政策。
香港金管局总裁陈德霖说，金管局今年夏季计划成立一个平台，帮助香港抓住中国“一带一路”计划提供的机遇。
“一带一路”计划设想建立一个海陆空路线网，在中国国内经济放缓的情况下，为中资公司开拓新的贸易联系和市场。(完)
(编译 孙茉莉/李春喜; 审校 王洋/郑茵)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
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