汇丰CEO欧智华预期中国会继续允许人民币兑美元贬值

路透香港4月7日 - 汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)周四表示，汇丰预期中国会继续允许人民币兑美元贬值。

人民币兑美元较2015年底已是大幅走贬，经济增长放缓引发的忧虑令外资净流出增加。

欧智华在出席汇丰举办的讨论人民币全球化的论坛时做出上述表示。

他称，中国正处于由此前高度管制转向更灵活的汇率机制过渡中。他表示，中国转变汇率机制的举措并非要令人民币贬值以支持国内出口，而是中国改革进程的重要一环。

欧智华说，“我们预计中国当局将继续让美元/人民币汇率走高，”这将有利于建立汇率双向波动的预期。

汤森路透数据显示，尽管去年8月人民币意外贬值，但人民币贸易加权指数仍处在纪录高位。根据各项调查，相比于历史均值，人民币仍处于最严重的高估水平。

汇丰的人民币储蓄在外资银行中最高。该行在中国成立了一家持有多数股权的合资证券公司，以利用大陆对港资银行更为优惠的政策。

香港金管局总裁陈德霖说，金管局今年夏季计划成立一个平台，帮助香港抓住中国“一带一路”计划提供的机遇。

“一带一路”计划设想建立一个海陆空路线网，在中国国内经济放缓的情况下，为中资公司开拓新的贸易联系和市场。(完)