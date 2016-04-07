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中国财经 | 2016年 4月 7日 星期四 17:14 BJT

近期波动未影响贸易结算中的人民币需求--汇丰高管

路透香港4月7日 - 汇丰控股的一位高管称，近期人民币汇率虽然下滑，但并未影响跨境贸易结算中企业对人民币的偏好，因在贸易结算中使用人民币仍然有利可图。

“我们预计中国整体贸易中人民币贸易计算的比例不会下降，因使用人民币的好处和机会十分明显，”汇丰人民币国际化部门全球主管Vina Cheung说。(完)

(编译 王洋; 审校 郑茵)

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