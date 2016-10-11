逾六成香港企业估计未来12个月人民币汇率波幅收窄--汇丰

路透香港10月11日 - 汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)旗下香港上海汇丰银行周二发表调查结果显示，香港企业对未来人民币汇率的波幅相当乐观，逾六成受访者相信汇率波幅将于未来12个月内收窄，高于全球逾三成的水平。

汇丰工商金融委托尼尔森于今年5月至7月访问了全球14个市场总共1,600家与中国内地有业务来往以及在中国内地从事进出口的企业，以了解其使用/没有使用人民币进行的贸易和投资活动的态度、原因及其他有关见解。

调查显示，尽管人民币已是广泛使用的贸易结算货币，但企业对人民币汇率波幅的前景仍感到不明朗。与其他市场比较，香港企业对未来人民币汇率的波幅相当乐观，61%相信汇率波幅将于未来12个月内收窄，而全球的水平只有31%。预期人民币汇率波幅将维持不变，以及预期汇率波幅将会扩大的香港企业，分别占31%和8%。

汇丰香港工商金融主管陈梁才表示，“随着近年人民币贸易结算金额快速增长，加深本港企业对人民币外汇市场的了解，在管理外汇风险方面自然驾轻就熟。”

调查发现，人民币在跨境业务的使用量于2016年加快增长，主要由亚太市场带动。在香港，近半数受访企业（48%）已在跨境业务中使用人民币，还未使用人民币进行贸易结算的，37%表示有意开始使用人民币，成为未来人民币贸易结算的增长动力。此外，46%香港企业认为，人民币将于未来五年成为国际贸易货币。

人民币已于10月1日正式“入篮”成为国际货币基金组织特别提款权（SDR）篮子货币，是人民币国际化进程的一个重要里程碑。

而中国“一带一路”战略亦有助推动人民币国际化。汇丰的调查显示，企业对一带一路的认识，主要来自亚太市场，区内有58%的企业认识该倡议，相比之下，北美洲和拉丁美洲的比例为18%，欧洲则为22%。

香港企业对一带一路倡议有比较深入的认识，有利他们充分把握政策带来的机遇，包括国际贸易和基建投资等方面。在调查当中，认识此倡议的港企达到77%，明显高于全球41%的水平。

不过，受访的香港企业中，35%尚未落实具体措施，把握一带一路倡议的机遇。这与亚太区整体水平（39%）相符，但略低于全球水平（40%）。至于银行可以怎样支援企业把握相关机遇，香港企业认为，最需要多些有关倡议本身，以及各种商机的资讯。

此调查访问的国际企业来自澳洲、中国内地、德国、香港、新加坡、英国、美国、加拿大、台湾、法国、阿联酋、马来西亚、韩国及墨西哥，约有50%的年度营业额介乎300万美元至5,000万美元，21%的年度营业额介乎5,000万美元至1.5亿美元，20%的年度营业额介乎1.5亿美元至5亿美元，而9%的年度营业额超过5亿美元。（完）