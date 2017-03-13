汇丰控股宣布任命友邦保险首席执行官杜嘉祺为集团主席

马来西亚DRB-HICOM将向中国吉利控股出售49.9%的宝腾股份

路透吉隆坡5月24日 - 路透见到的马来西亚集团公司DRB-HICOM的声明显示，该公司将向中国浙江吉利控股集团[GEELY.UL]出售其在问题车企宝腾(Proton)49.9%的股份。