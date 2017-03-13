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国际财经 | 2017年 3月 13日 星期一 09:01 BJT

汇丰控股宣布任命友邦保险首席执行官杜嘉祺为集团主席

Reuters3月13日 - 路透香港3月13日 - 欧洲最大的银行汇丰控股(HSBA.L)周一宣布， 已任命香港友邦保险控股有限公司(1299.HK)首席执行官杜嘉祺(Mark Tucker)接替范智廉，担任汇丰控股主席。

汇丰发表声明称，杜嘉祺将负责确定接替集团行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)的人选，这个遴选过程预计会在2018年完成。

杜嘉祺被委任为汇丰控股的候任集团主席，9月1日生效。他将于10月1日接任集团非执行主席一职。

范智廉与欧智华在汇丰任职六年后离开，在全球性大型投行中他们是合作时间最长的一对管理层搭档。(完)

(编译 郑茵 审校 张荻)

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