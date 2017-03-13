汇丰控股宣布任命友邦保险首席执行官杜嘉祺为集团主席

日本政府5月经济月报维持整体评估不变 称经济温和复苏
路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。(完)
Reuters3月13日 - 路透香港3月13日 - 欧洲最大的银行汇丰控股(HSBA.L)周一宣布， 已任命香港友邦保险控股有限公司(1299.HK)首席执行官杜嘉祺(Mark Tucker)接替范智廉，担任汇丰控股主席。
汇丰发表声明称，杜嘉祺将负责确定接替集团行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)的人选，这个遴选过程预计会在2018年完成。
杜嘉祺被委任为汇丰控股的候任集团主席，9月1日生效。他将于10月1日接任集团非执行主席一职。
范智廉与欧智华在汇丰任职六年后离开，在全球性大型投行中他们是合作时间最长的一对管理层搭档。(完)
(编译 郑茵 审校 张荻)
路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。(完)
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