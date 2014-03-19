汇丰中国获批成为首批人民币对新西兰元直接交易做市商

路透香港3月19日 -汇丰银行（中国）周二晚间发布新闻稿称，已获批成为中国银行间外汇市场首批人民币对新西兰元直接交易做市商。

汇丰中国行长兼行政总裁黄碧娟表示，“人民币和新西兰元直接交易的推出是人民币国际化进程中又一重要里程碑，这一最新进展、以及中国近期扩大人民币兑美元汇率浮动幅度的举措，都进一步表明了中国加快金融市场改革的决心。”

汇丰新西兰行政总裁Noel McNamara亦在新闻稿中表示，目前，中国已成为新西兰最大的贸易伙伴。人民币与新西兰元直接交易有助于降低货币兑换成本，进一步推动双边贸易和投资往来。

中国外汇交易中心自周三(19日)起在银行间外汇市场开展人民币对新西兰元直接交易。此前，人民币兑换新西兰元以交叉盘交易的方式进行，而现在引入了直接交易做市商制度后，可以由做市商直接报价。

目前，大约12%的中国对外贸易以人民币进行，汇丰预计这一比例到2015年将增至30%。

欲浏览人民币直接兑换货币对及交易代码，请点选：背景资料：人民币直接兑换货币对及本币互换协议。（完）

(记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)

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