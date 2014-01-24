工行上海分行称中诚集合信托处置方案28日前公布--报载

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透上海1月24日 -备受关注的中诚信托30亿信托处置进程又有了新说法。上海证券报周五报导，该项目资金托管和代销行--工商银行(601398.SS)(1398.HK)上海分行相关负责人表示，1月28日(下周二)之前工行会把信托项目处置的具体方案告知投资者。
报导称，中诚信托·诚至金开1号集合信托部分投资者周四前往工行上海网点，就本月31日即将到期的信托能否按时兑付本息进行交涉。工行上海分行相关负责人做出上述答复。
该负责人向投资人解释称，工行正在积极为客户争取最大利益，第一时间与客户沟通，承诺1月28日前给投资者一个说法。
该负责人也坦陈，此事无论是对工行、还是中诚信托以及中国金融界的影响都非常大。“工行不会不顾声誉问题。该项目涉及资金30余亿，700多名客户，这些客户所产生的效应，绝不仅限于700多个人。”
她强调，目前700多位投资者中大部分在兑付风险暴露之后都找了工行，“工行绝没有推卸责任，要求投资者去找中诚信托，由他们来完成刚性兑付。在这点上，工行是负责任的。”
不过，对于投资人关于28日公告能否告知本息偿付问题，该负责人表示尚不知情。
目前路透尚无法联络到工行发表评论。
上证报并援引一位监管人士表示，此事成为打破刚性兑付的案例可能性不大，并且各方都在努力寻求解决的方案，“最坏的可能是延期兑付。”
他也表示，对于中诚信托而言，此事的妥善处理至为攸关，其在今年还有数个矿产信托面临兑付。而对于工行而言，在代销此产品之前，调查信托项目基础资产时存在瑕疵。
中诚诚至金开1号项目是否能如期兑付，被视为2014年中国信托业的“头号重案”。中国证券报上周五报导称，中诚信托已正式向其投资者承认，“诚至金开1号”信托计划高达30亿的信托财产或无法按期变现，不排除通过诉讼方式向相关主体主张权利，以最大限度维护受益人的利益。
而此前该信托的兑付有了新进展。中诚信托周三发布的一份报告显示，作为信托担保财产的交城神宇煤矿取得了换发的采矿许可证，且一直与当地村民有矿权纠纷的白家峁煤矿也得到村民支持，将配合审批。
此前工商银行曾对路透表示，不存在中诚诚至金开1号项目将由“工行承担主要责任”这种情况。（完）
(发稿 边竞；审校 林高丽)
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