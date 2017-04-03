（修正）海航及Apollo Global有意参与竞购德国北方银行--消息

穆迪称没有重估中国评级的具体时间表
路透上海5月24日 - 美国穆迪投资者服务公司(Moody's)主权风险部高级副总裁Marie Diron表示，在周三调降中国评级之后，穆迪没有重新考虑中国评级的具体时间表。
(更正：修改第二段错字为“已接到”。并补充HSH Nordbank的中文译名。)
路透4月3日 - 据两名消息人士称，中国海航集团和Apollo Global Management (APO.N)考虑竞购德国运输融资提供商北方银行(HSH Nordbank)。
德国北方银行上月称，已接到超过10家潜在买家的购买意向。
彭博稍早报导称，德国北方银行收到海航和Apollo Global Management的出价。
路透暂未能立即联系到德国北方银行、海航和Apollo Global Management置评。(完)
(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透上海5月24日 - 美国穆迪投资者服务公司(Moody's)主权风险部高级副总裁Marie Diron表示，在周三调降中国评级之后，穆迪没有重新考虑中国评级的具体时间表。
路透上海5月24日 - 中国房地产企业借道信托融资料继续收紧。三位消息人士周二晚间透露，银监会日前发文将开展房地产信托业务纳入今年现场检查要点，重点查是否存在规避房地产贷款监管要求变相开展相关业务和股+债”项目中是否存在不真实的股权或债权等。
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。