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中国财经 | 2017年 4月 3日 星期一 15:08 BJT

（修正）海航及Apollo Global有意参与竞购德国北方银行--消息

(更正：修改第二段错字为“已接到”。并补充HSH Nordbank的中文译名。)

路透4月3日 - 据两名消息人士称，中国海航集团和Apollo Global Management (APO.N)考虑竞购德国运输融资提供商北方银行(HSH Nordbank)。

德国北方银行上月称，已接到超过10家潜在买家的购买意向。

彭博稍早报导称，德国北方银行收到海航和Apollo Global Management的出价。

路透暂未能立即联系到德国北方银行、海航和Apollo Global Management置评。(完)

(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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