（修正）海航及Apollo Global有意参与竞购德国北方银行--消息

华为进军PC市场 给联想、惠普和戴尔带来挑战

路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。