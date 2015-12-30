中国电力新能源可望获注核电资产 李小琳辞任主席（更新版）

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
(新增董事会主席变动)
路透香港12月30日 - 中国电力新能源发展有限公司(0735.HK)周三宣布可能获大股东注入核电资产的同时，亦宣布董事会主席李小琳因国资委的工作安排，即日起辞任主席及执行董事职务。
该公司在联交所的声明称，已委任现年61岁的王炳华为新的董事会主席，以及委任王中堂为执行董事，同日生效。王炳华亦为中国电力新能源大股东--国家电力投资集团公司（国家电投）的董事长。
声明未有交代李小琳的新去向，只表示她已确认其与董事会没有不同意见，亦没有其他需要提请股东及联交所注意的有关事项。
中国电力新能源称，已与大股东国家电投签订谅解备忘录，国家电投附属公司国家核电将择机把其全部核电资产及业务转让予上市公司，公司将以增发股份或／和现金支付。
中国电力新能源的声明未有透露可能收购的交易作价，只表示公司拟以每股不低于0.57港元的价格，向国家电力附属公司或／和国家核电中国电力新能源有限公司发行新股。
该公司称，本次重组方需经中国境内外相关政府部门和监管机构的批准后方可实施。
国家电投目前持有国家核电约76%股份，国家电投为中国电力新能源的最大股东，持股约28.07%。
中国电力新能源上周一暂停买卖，停牌前报0.62港元。公司股份将于周四（31日）恢复交易。
东方早报上周四引述王炳华称，明年将启动国家电投的核电资产板块，即国家核电的整体上市工作，谋求赴港借壳上市。
王炳华亦为中国电力新能源的主席。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。