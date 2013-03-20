调查：恒生指数今年料上涨10%

路透香港3月19日 - 香港股市恒生指数今年料上涨10%，离岸中国市场因公司业绩复苏态势不一且忧虑中国能否延续强劲增长速度而走势震荡。

过去一周路透调查16名股市策略师得到的预期中值显示，今年迄今跌逾2.5%的恒指.HSI预计年底可升至25,000点，或较周一收盘的22,083.4点上涨13%。

预计到今年6月底，恒指料会上涨近9%至24,000点，高于12月份调查预估的23,800点。今年头几个月的数据显示中国经济复苏趋势已见顶。

交银国际首席中国策略师洪灏称，我们需要开始看到去年末中国推出的宽松货币政策转化为第二季更为强劲的成长数据。

他并表示，如果数据持续不振，如果货币政策立场从相对宽松转为中性，市场涨幅将有限。

洪灏是受访分析师中最悲观的人士，他认为年中目标为20,000点，并指出可能持续跌至去年9月以来最低。

成长相关类股可能遭受波动性的打击最大。年初时该类股表现突出，直到2月初该升势停止。

根据基金跟踪公司EPFR数据显示，资金连续24周净流入离岸中国股市的势头于3月初停止。

投资者将静观中国新一代领导集体在就职初的几个月如何实施全盘政策构架工作，尤其是房地产市场以及城镇化推动工作。

但中国政府非常关注通胀问题。中国央行行长3月13日曾表示，中国今年M2目标代表了稳健的货币政策，稳健的含义就是比较中性的，不再是宽松的货币政策。(完)

(编译 石冠兰; 审校 李春喜)

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