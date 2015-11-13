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中国财经 | 2015年 11月 13日 星期五 18:54 BJT

恒生国企指数换入中国中车为成分股 剔除江西铜业

路透香港11月13日 - 香港恒生指数公司周五公布季度检讨结果，恒生国企指数.HSCE换入中国中车(1766.HK)为成分股，取代被剔除的江西铜业(0358.HK)。

上述变动将于12月7日起生效，国企指数成分股数目固定为40只。

中国中车在国企指数的流通系数为95%，占指数比重1.45%。

至于大市恒生指数.HSI在本次检讨之中没有变动，成分股数目固定为50只。（完）

参看相关细节，可点选网址(here)

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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