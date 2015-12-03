明年香港恒生指数上升机会大 因中国经济回稳--东方汇理

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港12月3日 - 欧洲最大资产管理公司--东方汇理周四称，预期2016年香港恒生指数.HSI上升机会大，因中国经济回稳且企业盈利或有惊喜。
东方汇理资管理亚太区（日本除外）股票首席投资总监何启贤在记者会上说，现时恒生指数的市盈率处于五年历史低位，尚未反映出企业盈利优于预期的表现，只要美国加息步伐缓慢且中国经济稳定，恒生指数上升机会较大。
“估计2016年美国将有1-2次加息共计50个基点，可能会带动香港利率上升，对地产股不利，然港元与美元挂钩的关系，国际投资者在全球寻找较高收益资产配置时，可能吸引资金回流至香港市场。”他说。
在现时的组合中，东方汇理重仓于台湾、印度和中国，轻仓于韩国、印尼、泰国和马来西亚，对新加坡、香港和菲律宾取态中性。
该行看好新经济板块，尤其是中国的非必需消费、IT和电讯，但看淡金融、能源和原材料。
何启贤说，看淡金融股的原因是相关企业盈利增长预估只有0-5%，较市场整体增长慢，估值上也未反映出不良贷款转差对盈利造成影响。
金融股在恒生指数权重为46.09%，当中三大内银股建行(0939.HK)、工行(1398.HK)以及中行(3988.HK)合占三分之一。
东方汇理资产管理亚太区（日本除外）首席经济学家纪沫称，预期未来数季中国经济增长平稳，反映出经济即将见底，加上更加积极的减息降准为市场注入流动性和降低实际融资成本，未来两年看不到有硬着陆风险。
她说，“因此，我们认为中国将会对未来两年世界经济起到相当稳定作用。”
该行预期，中国于2016-17年存款准备金率调250-500个基点，贷款利率下调200个基点。至于人民币汇率料将保持稳定，因政府会在明年10月人民币正式加入SDR货币篮子之前竭力保持汇率稳定。（完）
(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。