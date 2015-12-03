明年香港恒生指数上升机会大 因中国经济回稳--东方汇理

东方汇理资管理亚太区（日本除外）股票首席投资总监何启贤在记者会上说，现时恒生指数的市盈率处于五年历史低位，尚未反映出企业盈利优于预期的表现，只要美国加息步伐缓慢且中国经济稳定，恒生指数上升机会较大。

“估计2016年美国将有1-2次加息共计50个基点，可能会带动香港利率上升，对地产股不利，然港元与美元挂钩的关系，国际投资者在全球寻找较高收益资产配置时，可能吸引资金回流至香港市场。”他说。

在现时的组合中，东方汇理重仓于台湾、印度和中国，轻仓于韩国、印尼、泰国和马来西亚，对新加坡、香港和菲律宾取态中性。

该行看好新经济板块，尤其是中国的非必需消费、IT和电讯，但看淡金融、能源和原材料。

何启贤说，看淡金融股的原因是相关企业盈利增长预估只有0-5%，较市场整体增长慢，估值上也未反映出不良贷款转差对盈利造成影响。

金融股在恒生指数权重为46.09%，当中三大内银股建行(0939.HK)、工行(1398.HK)以及中行(3988.HK)合占三分之一。

东方汇理资产管理亚太区（日本除外）首席经济学家纪沫称，预期未来数季中国经济增长平稳，反映出经济即将见底，加上更加积极的减息降准为市场注入流动性和降低实际融资成本，未来两年看不到有硬着陆风险。

她说，“因此，我们认为中国将会对未来两年世界经济起到相当稳定作用。”

该行预期，中国于2016-17年存款准备金率调250-500个基点，贷款利率下调200个基点。至于人民币汇率料将保持稳定，因政府会在明年10月人民币正式加入SDR货币篮子之前竭力保持汇率稳定。（完）